旅行社推追星行遊　保證吃得到3星頤宮

2018年03月15日 14:44 中時電子報 戴安瑋 /綜合報導 /綜合報導

台北第一本《米其林指南》昨公布，獲最高榮耀、3顆星的台北君品酒店頤宮，電話被打爆，有旅行社業者看準商機，搶推「摘星之旅」，雄獅旅遊官網今公布「美食摘星二日遊」行程，保證吃得到頤宮精緻料理，高雄出發團費每人上萬元，台中出發團費每人8000元起。台北君品酒店表示，頤宮3月份訂位已爆滿，4月也只剩平日有零星座位。

米其林總部昨公布台北第一本米其林，台北君品酒店頤宮獲米其林3星後，君品電話被打爆，民眾表示，其已訂到明年、2019年小年夜位子。雄獅旅遊官網今公布「美食摘星之旅」二日遊行程，但是鎖定台中或高雄出發民眾，二人即可成行，搭高鐵入住君品酒店一夜，保證可以吃到三星的頤宮。

以台中為例，台中出發團搭高鐵到台北後，走訪平溪十分瀑布、菁桐老街、饒河夜市後入住君品酒店，中午安排到頤宮用餐，一個人8000元起，高雄出發團1萬2800元起，搭高鐵、自組包車到平溪玩後，入住君品。

至於來台旅客，雄獅旅遊說，日本客來台多是6至8天行程，在台北會多待一、二天，本來就愛吃大三元．金蓬萊、天香樓、請客樓等星級餐廳，雄獅集團旗下的雄保，將這些星級餐廳合作，推米其林行程。

雲朗觀光集團表示，頤宮3月份訂位已客滿，4月平日也只剩零星座位，假日客滿，5、6月都還有位子可訂。

此外，易飛網也與台北米其林餐廳洽談合作中，將推出尋星之旅，更預計推「米其林餐券」，搭配多元自由行周邊商品如機票、飯店、wifi機、桃捷票券等「一站式購足」。易飛網表示，美食向來是境外自由行旅客選擇來台旅遊的重點，尤以餐券形式廣受青睞，過去即曾有一個月內銷售單一餐券達上千套的紀錄。

(中時電子報)