2018年03月15日 15:47 旺報 李侑珊

瞄準穆斯林市場商機，中正大學東協中心推清真認證、法稅務、電商通路等服務。（中正大學提供）

新南向正夯，想打入擁有龐大穆斯林人口的東南亞市場，就不可不知「清真認證」。「中正大學東協與南亞研究中心」是目前少數包裹式提供清真認證、法務、稅務、通路、電商等一條龍輔導的學術單位，不僅組織台馬清真認證顧問訓練團隊，也舉辦清真認證商機媒合論壇，更針對台商的需求客製化認證與出口程序，盼成為台商前進穆斯林市場的專業助力。

伊斯蘭教是世界三大宗教之一，有超過18億穆斯林人口，佔全球人口24.1%，預估全球清真產業市場在2020年將可達3兆美元的規模。東南亞國協（東協）是全球第六大經濟體，人口超過6億，其中印尼、馬來西亞的穆斯林人口為最多。中正大學東協中心指出，東南亞是臺灣第二大出口市場，且臺灣具有地理優勢，看準東南亞的龐大商機，政府近年來大力推動新南向政策。隨著穆斯林人口越來越多，清真產品的需求上升，想進入穆斯林市場，「清真認證」更成為指標。

由於穆斯林在日常生活中食用或接觸身體的產品，必須符合伊斯蘭教法，禁止碰觸不純潔的污穢物（Najs），如血液、尿液、糞便、豬、酒精、基因改造食品等，且未依伊斯蘭教法宰殺或死於非命的清真動物等更是一大禁忌。因此清真認證不僅對穆斯林而言是一種品質保證，其嚴格標準所製造的清真食品，兼具衛生、營養及健康，也同時吸引非穆斯林市場。

看見清真認證的龐大市場，「中正大學東協與南亞研究中心」引進馬來西亞清真認證機制，並組成認證顧問訓練團隊，成員除了校內外相關領域的專業教師及國際學生，也網羅國內與東南亞國家的專家擔任顧問。「馬來西亞清真認證是全世界歷史最悠久的清真認證制度，受到穆斯林的信任。」東協中心主任鄭津津說，台灣廠商的商品若能取得馬來西亞清真認證，在全球清真市場銷售是相當有利的。

中正大學東協中心指出，目前馬來西亞開放海外製造商申請食品、消費品、化妝品、藥物等清真認證，申請人須擁有馬來西亞註冊公司。而審核過程相當嚴謹，從原物料來源、工廠設備器材、製造過程到產品都必須符合清真標準，像是原料和產品不能與非清真材料混合、非清真原料和成分不能存放工廠內、裝備及工具不能被污穢物污染等。

過去一年，中正大學東協中心與馬來西亞當地清真認證公司合作，加上多元專業的團隊成員，使該中心成為清真認證的服務窗口。鄭津津表示，只要廠商提出委託，從前端的清真認證到出口的法務、稅務，以及後端的通路、電商等，東協中心都可以提供包裹式的服務與輔導。

中正大學東協中心不僅希望協助輔導國內觀光產業，如餐廳、飯店能夠「清真友善」，讓回教遊客願意來台旅遊，更希望將優質的MIT產品打進穆斯林市場。未來該中心也將持續協助台商在東協與南亞國家創業投資、市場調查、法令諮詢、企業管理、人力資源管理、風險預測與控管等人才需求。

(旺報)