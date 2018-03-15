救花蓮觀光 4月16起平日2人可申請補助

交通部長賀陳旦表示，補助花蓮觀光有500萬元經費，若不夠將依情況向行政院爭取經費。（王思慧攝影）

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為救花蓮觀光，觀光局加碼4月16日，平日兩人就可申請補助，圖為花蓮七星潭。（資料照）

交通部觀光局今在立法院交通委員會，提出「花蓮震災後觀光振興政策」專題報告，觀光局日前針對團客和3人以上自由行旅客到花蓮旅遊，補助住宿費500元活動，截至3月12日止，已有2109人申請。觀光局也宣布加碼，4月16日起，自由行旅客將放寬平日2人成行就可申請補助，國旅卡刷卡消費則不限行業。

針對自由行旅客，觀光局推出「3355」活動，遊客3人以上同行，住宿花蓮地區3天2夜以上，每人補助住宿費最高500元，每團上限3萬元，該活動經費為500萬元。

觀光局指出，根據國人旅遊狀況調查，團體旅遊每人每次旅遊費用5459元，本次補助旅行業者住宿和交通費推廣花蓮旅遊，總預算1千萬元，每團上限3萬元，以每團平均30人計算，可補助1萬人次，推估將帶動當地消費旅遊費用至少5459萬元，至少可達5倍以上乘數效果。

不過立委鄭寶清質疑，「3355」補助旅宿活動才剛實施，就發現3人成行行不通，現在改2人成行，譏諷難道3355要改名2266嗎？質疑觀光局人數門檻；立委林俊憲表示，為重建花蓮觀光，交通部提出鼓勵自由行的3355方案，但地方很多人提出問題，限制3人以上，那2人的情侶或夫妻怎麼辦，且觀光局補助只到6月底，若接單接到7月要業者怎麼做。

賀陳旦表示，針對自由行旅客改成平日放寬2人以上成行就可申請，是希望讓更多人受惠，該方案將補助至6月底，若500萬元經費不足，將向行政院爭取預算，依申請人數實際核發。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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