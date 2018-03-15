救護車遭酒駕男撞上 病患急救後不治 家屬控訴酒駕害命

救護車遭酒駕撞上，車上病患隨後被另一部救護車接手送抵醫院，今天凌晨宣告不治，家屬控訴酒駕害命。(曹婷婷翻攝)

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「都是酒駕害的！」台南市消防局六甲分隊救護車14日晚間9點多載送因胸悶及呼吸困難的62歲姜姓男子就醫，途中卻遭一輛酒駕車輛撞擊，吳姓駕駛肇逃，病患隨後由柳營分隊派遣救護車接手、將病患送抵醫院，病患於今天凌晨心臟病發，急救2小時後宣告不治，死者家屬認為是車禍導致延誤救治，檢警下午將相驗釐清。

警方調查，六甲消防分隊救護車昨晚載患有糖尿病及心臟病等慢性疾病的姜姓男子到醫院，途中，約9點20分與行駛台1線的轎車發生擦撞車禍，肇事車竟加速駛離，44歲駕駛吳子健半小時後又回到現場徘迴，被眼尖員警發現，當場逮捕，測出酒測值達0.31毫克，依肇逃、公共危險罪嫌移送法辦。

但這起車禍也造成救護車左後側板金凹陷、輪胎變形，救護車上4人無明顯外傷，姜男在車禍發生後8分鐘被另一部救護車載往柳營奇美醫院救治，到院後，疑因心臟病發，經院方急救，15日凌晨零時許宣告不治。

六甲消防分隊指出，救護車被撞後，柳營分隊在9點28分隨即抵達現場，9點39分將病患送抵柳營奇美醫院急救，送醫並未延誤。

不過，家屬認為都是因為這起車禍，導致延誤救治，一度拒領死亡證明書，對死因有疑慮，警方為求慎重，已報請檢方相驗。

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