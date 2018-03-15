新北市籲速審三環三線 交部：政院核定後才編預算

2018年03月15日 15:08 中時 王思慧

新北市政府於昨「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」中，提出三環三線（環狀線第二階段、萬大線第二期、汐止民生線）及後續3條輕軌(五股泰山輕軌、深坑石碇輕軌、八里輕軌)，建請中央加速審議及併入補助項目。交通部回應，計畫預算須提出可行性，還有環評及綜合規劃，且行政院核定後才能編預算。

交通部表示，依據前瞻基礎建設特別條例規定，計畫預算需依其性質提出可行性、環評及綜合規劃等，經行政院核定後方能編列預算，故列入前瞻的軌道建設有二類，第一類是符合前述通過環評及綜合規劃而經行政院核定者建設經費；第二類為行政院核定軌道規劃經費。前瞻基礎建設計畫第一期特別預算案於去年8月31日，前院長林全經立法院審議通過。

地方政府推動捷運建設計畫均需依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定辦理，並循程序陳報行政院核定後，中央才能編列經費補助。

有關新北市政府所提三環三線，行政院已核定「淡海輕軌運輸系統」、「三鶯線暨周邊土地開發計畫」及「安坑線輕軌運輸系統暨周邊土地開發計畫」等3項計畫，為加速推動，業已納入前瞻基礎建設計畫。

交通部指出，至於環狀線第二階段，交通部已於去年11月17日，就台北市政府函報綜合規劃報告函復書面審查意見，包含運量預測及培養措施、交會轉乘站動線及營運模式、成本差異及與第一階段系統相容採購策略等。經台北市政府於2月7日修正綜合規劃報告書後再函報，目前交通部刻正依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」審查中。

至於萬大線第二期，行政院於99年核定萬大線全線，並已由中央公務預算補助第一期工程中，至於新北市政府關切的第二期進度，目前國發會於2月5日召開第二期財務計畫修正審查會議，因涉新北市政府所提經費與當年行政院核定經費有大幅修正，總經費由385.94億元增加為558.80億元，及編列成本計算標準與規定不符，需補充差異原因，正由新北市政府補充調整。

交通部表示，有關汐止民生線，雖然台北市政府曾於2016年4月25日將綜合規劃報告書函報交通部，惟因該計畫環境影響說明書於2009年行政院環保署審查決議僅通過第一期，至於第二期及第三期須另案辦理，致未能符合「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」第8點，綜合規劃報告書審查完竣核轉行政院前，地方主管機關應擬訂環境影響說明書或評估報告書，並經行政院環境保護署審議通過規定。目前台北市政府刻正辦理第二期路線環評作業中。

有關後續3條輕軌(五股泰山輕軌、深坑石碇輕軌、八里輕軌)，交通部均已依上開要點分別於去年9月15日、去年10月30日、今年1月30 日函復新北市政府所提報的三項計畫可行性研究，目前刻正由新北市政府修正可行性研究中。上開三項計畫後續循程序報行政院核定後，即可由年度公務預算補助，或滾動檢討納入後期前瞻基礎建設計畫補助。

(中時)