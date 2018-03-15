賴揆搶先批中共惠台31項措施：審批傷害創作自由

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中共惠台31項措施，在文化影視範疇就有8項，行政院明天即將提出回應，但行政院長賴清德今天在院會就針對「台灣文化創作」先行回應，並認為中共的審批制度將傷害藝術創作的自由。

賴清德在院會上指出，最近，文化界傳來多項振奮人心的好消息。在電影圈，有《幸福路上》榮獲2018日本東京動畫大獎最佳長片獎；《大佛普拉斯》入圍紐約「新導演/新電影影展」。在文學方面，《單車失竊記》則是入圍英文世界聲譽最高的「曼布克國際獎」，這些藝文創作者傑出的表現，都是台灣文化無上榮耀。這幾部作品，都以台灣為創作主體背景，在國際大放異彩，都是「越在地，越國際」最好的證明。

賴揆並認為，台灣無論在歷史、政治、社會、文化上，都有豐富與多元的創作素材，而我們對藝術創作的開放性，更是台灣彌足珍貴的資產。在台灣，所有的藝術創作者，都可以自由在自己的土地上說故事，發揮最大的創作量能。

賴揆尤其指出，兩岸文化產業及文化交流最重要的關鍵，在於必須尊重創作與表意自由，審批制度將傷害藝術創作的自由，真實的文化自由，也才能真正對兩岸文化產業的合作與交流，有所助益。

此外，賴揆也期勉行政團隊，務必透過相關政策、法案與預算，健全台灣文化創作環境，以及生態體系。賴揆說，政院通過「文化創意產業發展法」修正草案、「文化內容策進院設置條例」草案，就是要以「國家隊」的概念，全力發展台灣文化內容產業，為台灣優秀的創作者提供更堅強的後盾，要讓更多台灣優秀的作品，都能夠被全世界看見。

(中時)

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