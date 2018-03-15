花蓮遠百拆畢 竊賊假冒回收車偷電纜

楊姓男子開著回收車偷4000公斤電纜，被依竊盜送辦。（攝）

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中時
花蓮舊遠百大樓正在進行拆除作業，卻有竊賊就在樓下偸載電線變賣。（許家寧翻攝

花蓮大地震最後一棟危樓「舊遠百大樓」預計19日拆除完畢，拆除的廢棄物本應載往國福地區暫置場，一名楊姓男子異想天開竟偽裝成工作人員，大膽開著資源回收車到現場猛收電線變賣賺外快，前晚遭尾隨警方查獲，並起出4000公斤電纜，將他依竊盜罪嫌移送法辦。

花蓮大地震最後一棟危樓「舊遠百大樓」預計19日拆除完畢，拆除的廢棄物本應載往國福地區暫置場，一名楊姓男子異想天開竟偽裝成工作人員，大膽開著資源回收車到現場收電線變賣，前晚遭尾隨警方查獲，並起出4000公斤電纜，將他依竊盜罪嫌移送法辦。

遭花蓮強震震成危樓的舊遠百大樓本月6日展開拆除作業，拆除產生大量營建土石方、廢棄物，警方指出，1名男子每到夜間工地開放通行的時間，就會開車進入管制區，專挑現場拆卸下來的電纜線一一搬上車，以為神不知鬼不覺，但已經遭到警方鎖定。

警方指出，埋伏員警日前發現30多歲的楊姓男子又摸黑開著沒有掛有救災識別證的資源回收車，將電纜線運回私人資源回收場，警方一路跟監、蒐證，前晚將楊男逮捕並起出約4000公斤電線，但他辯稱是工作人員叫他來載回收物，不知道違法。

警方通知縣府及拆除廠商釐清，楊男才坦承以為這些電線是不要的廢棄物，警方指出電線內的紅銅回收價大約每公斤140元，昨日訊後楊男被依竊盜罪嫌移送法辦，花蓮地檢署諭命5萬元交保候傳，警方也持續加強拆除現場的警戒工作，防止有宵小混入趁機行竊鋼筋、電線等有價值的回收物品。

環保局長饒忠表示，舊遠百預計19日完成拆除作業，依規定所有廢棄物將先送到縣府劃定的震災廢棄物暫時堆置，待所有大樓拆除工程結束，一併發包委外處理，除財物送交警方認領外，將可回收資源變賣，其餘則送往合格土資場、焚化爐處理，估計處理費用約要4億元。

(中時)

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