農業創生系統 盼解決農產產銷問題

實踐大學社會責任，修平科大深入社區並建置「一米屋」銷售平台，校長鄧作樑（左）強調，盼幫助解決台灣農業問題。（林欣儀攝）

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解決台灣農業面臨的缺工、產銷不平衡等問題，修平科技大學獲教育部「高等教育深耕計畫」補助，著手建置「農業創生系統」，藉由導入大學人力解決短期缺工問題，並結合中部大學、成立「產銷消平台」，讓學生進入場域學習，並與社區共榮。

打開今年剛建置完成的「一米屋」產銷消平台，網站上已開始販售由在地特色農產製作披薩。修平科大智慧生活創新創業育成平台協同主持人李文明指出，「農業創生系統」目前從外埔區開始推動，未來盼推廣至全市，透過學界量能注入農業社區的方式，盼達到農業永續經營。

何謂「農業創生系統」？李文明解釋，以農業目前面臨的缺工問題，目前修平科大透過學生志工服務學習的方式，已有上百人將投入協助農民採收玉米、火龍果等工作，未來結合他校夥伴，總計將有3千人立挹注農村，解決短期缺工問題。

李文明表示，系統並成立「一米屋」產銷消平台，由學校或學生在全市各區設置取貨點，民眾上網訂購後，農民只需將農產送至取貨點即完成販售，收益中農民可獲得65％、取貨點獲得10％獲利，另5％收益則做為社區永續創生基金，幫助社區永續經營，其餘做為平台營運與金流成本。

透過此模式盼達到「地產地銷」目的、減少碳足跡排放。修平科大校長鄧作樑指出，此為修平科大大學社會責任實踐深耕計畫，結合學校專業特色與智慧科技的運用，幫助學生進入社區、與社區共同成長，讓社區、麥田等場域變成教室，真正落實翻轉教育。

(中時)

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