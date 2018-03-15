台大五姬「獸醫乃」消失7年長這樣 登BBC1超狂！

2018年03月15日 15:02 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

劉乃潔和BBC1攝影團隊合影。(圖／翻攝自Cambridge Vet School的IG)

近日余函彌、陳匡怡、翁滋蔓都有話題登媒體版面，讓大家又討論起當年在PTT版爆紅的台大五姬，其中「獸醫乃」劉乃潔沒有因此踏進演藝圈，而是到英國念書，去年更拿到博士學位，近日劍橋獸醫學院IG曝光一張照片，赫然發現消失網路多年的劉乃潔也在其中，引起熱議。

劉乃潔外型甜美，當年頂著台大高學歷，加上會運動，又擔任過台大交響樂團長笛手，被封為五姬之首，更是許多人心目中女神，2012年她獲得教育部劍橋獎學金到英國念書，之後受邀至英國國會發表研究，去年順利拿到博士學位，成為五姬唯一博士。

近日劍橋獸醫學院IG曝光一張照片，可以看到消失多年的劉乃潔，美貌依舊沒變，甜美清秀相當亮眼，而她穿上研究室衣服，展現專業形象，而她會在學校IG出現，原來是她在校內的BOAS團隊，一直在研究英國鬥牛犬的呼吸道疾病，受到BBC1關注，前來訪問並拍攝紀錄片，而影片也會在當地時間14日晚間9點播出。

網友再次看到她的倩影，都相當開心，也讚嘆她不僅拿到博士學位，還登上BBC1的紀錄片，直誇「又正又有腦」、「根本人生勝利組」。

(中時電子報)