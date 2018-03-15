衛生紙不必搶！員林百果山獅子會愛心捐血贈貼心小禮

2018年03月15日 16:02 中時 鐘武達

員林百果山獅子會愛心捐血活動，準備的禮品讓捐血者可以滿載而歸。（鐘武達攝）

員林百果山獅子會結合聖家啟智中心義賣會舉辦愛心捐血活動，號召熱血民眾響應。（鐘武達攝）

員林市百果山獅子會超貼心，15日結合聖家慢飛天使義賣會舉辦愛心捐血活動，挽起袖子捐出熱血的民眾，就贈送時下最夯的衛生紙，還加碼送上棉襪與陶粒土，捐血民眾說，「捐血救人，就不用跟著一窩蜂搶購衛生紙」。

員林百果山獅子會每年都會不定期配合捐血中心舉辦捐血活動，而為了號召更多民眾響應，會長劉淑徵與獅姐張惠英「靈機一動，決定就以近來頗為搶手的「衛生紙」感謝熱情的民眾，除了企業董娘蔡欣玲贊助衛生紙，張惠英與企業總經理張育瑄更額外附贈棉襪組與陶粒土，市長張錦昆也提供200棵樹苗當禮物。

捐血活動上午9點30分起在員林公園大門前展開，一旁，則有來自員林聖家啟智中心的慢飛天使在義賣，不少民眾已經迫不及待趕來挽起袖子響應，直到捐完血走下捐血車，1群獅姐們立刻送上滿滿的禮物，他們都無不感到驚喜，直說「今天的禮物好豐富」。

捐熱血的張先生說，以前捐血的贈品大多是牛奶與餅乾，這次竟然有衛生紙、陶粒土，還有襪子可以穿，感覺自己的熱血是「物超所值 」。

許先生也表示，最近不少人在瘋搶衛生紙，他並沒有跟著一窩蜂，結果來捐血就可以抱回1大串衛生紙，認為這「比搶購到還有意思」。

(中時)