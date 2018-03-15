別讓果農血本無歸 購物網Live賣桶柑挺小農

2018年03月15日 16:04 工商 張佩芬

今年因盛產與天候變化，新竹各地都還有大規模的柑橘未採，在全台柑橘也都豐收下，供需失衡，果賤傷農，東森購物主動與新竹縣峨眉鄉合作，即將在3月16日(五)13:20於第47頻道進行戶外現場Live開賣，將透過旗下電視購物、購物網等多螢通路販售新竹縣峨眉鄉桶柑，每箱20斤售價400元就有80-90顆左右的數量，預計將銷售出2萬斤，販售金額將全數回饋果農。

東森集團策略執行長王令麟呼籲消費者訂購物美價廉的新鮮桶柑，別浪費今年的好品質，更別讓桶柑農友血本無歸，一起力挺果農、度過難關。

新竹是桶柑生產大縣，其中峨眉鄉占全縣桶柑種植面積4成，柑橘往年總產量約4萬2千多公噸，今年因沒有颱風危害，盛產約5萬多公噸，受寒流影響，根據中央統計資料，2月初起至今光是桶柑損失金額就高達上千萬元；此外，年後水果需求量低，導致市場狀況銷售不佳，柑橘類價位也下跌約2成，果農正面臨農損。

位在新竹縣最南端的峨眉鄉，地處偏鄉，人口老化且外流嚴重，但在地理環境優勢與果農們長期的細心呵護下，所孕育的果實又大又甜，還享有「柑橘之王」美名，經過東森購物商品開發人員在3月初進行實地探訪，發現當地所產的桶柑平均甜度可達到12度以上，果實碩大、甜度品質皆維持高水準。

1月成熟待採時碰到寒害與雨害，許多果農根本採摘不及，以致到現在都還是滿山滿園的金黃色柑橘，團隊們在瞭解後立刻成立節目專屬團隊，即將於3月16日(五)13:20於第47頻道戶外現場開賣(東森購物網也將同步開賣)，每箱20斤400元就有80-90顆桶柑，販售金額將全數回饋農民，不忍果農面臨即將血本無歸的窘境，清明節是最後一波需要水果的節日，呼籲消費者與東森一起力挺果農，別浪費了農友們用心栽種的鮮甜柑橘。

東森購物身為虛擬網路購物通路，專注於商品開發與品質把關，多年來秉持「東森嚴選」精神為消費者尋找台灣各地優質農產品，透過SNG車以《東森農場》嚴選農產品戶外現場開賣的方式，例如台南麻豆50年嚴選老欉文旦、雲林東勢薑母鴨、雲林麥寮戰斧豬與嘉義新港茂谷柑等都是深受消費者喜愛的產品。

透過帶領消費者深入產地、瞭解農場環境與產品特色，就是要讓看到農友們的努力並看到產品的優良，為讓消費者享用產地直送的好商品，運用東森旗下多元通路協助農產品行銷，農友將可專心栽種，把行銷通路交給東森來協助，今後也將持續全台灣走透透，為消費者尋找更多台灣好食材。

(工商)