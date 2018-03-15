「優遊台中學」跨校選修課程 台中市高中職免費報名

2018年03月15日 17:40 中時 陳世宗

台中市跨校選修課程「優遊台中學」推出後迴響熱烈，106學年上學期共18校參與、開設24門課，此學期增加至20校參與、開設27門課，將從3月17日起至6月2日陸續登場，凡就讀台中市高中職學生均可至活動網站報名，免費參加，額滿為止。

教育局長彭富源15日出席在忠明高中舉行的課程發表記者會，鼓勵大家踴躍參與。「優遊台中學」課程透過校際合作及資源共享，整合公、私立高中職，帶領學生認識自己所居住的城市，開拓學習視野。

彭富源指出，教育局從105學年推出以來深受喜愛，106學年擴大舉辦，參與學校由105學年9 校、9門課擴增為106學年上學期18校、24門課，本學期則共20校參與、開設27門課。

教育局說明，響應2018台中世界花卉博覽會，課程以Green、Nature、People三大主軸規劃，學習內容涵蓋人文、藝術、史地、科學、科技、創客及跨領域。例如台中家商「共振一下：免插電木質手機擴音座」、惠文高中「天文探索─惠文觀星計畫」、忠明高中「遊戲中學經濟」、龍津高中「光思攝影工作坊」、光華高工「創意3D VR動畫設計與實機操作體驗」、大甲高中「藝術與科學之美的探索─青瓷的科學研究＆數理幾何玩彩墨」、「物理馬蓋先」等。

還有西苑高中「逐鹿西屯─走讀惠來遺址、西大墩窯考古現場」、后綜高中「用GPS探索后里」、新社高中「新社文史踏查」、曉明女中「走讀台中中清發展」、「台中see：閱讀城市文學記憶─感光：台中歷史城區踏查」等課程內容，帶領學生認識台中市在地風情。

本學期「優遊台中學」共有27門跨校選修課程，將從3月17日起至6月2日陸續舉辦，凡就讀台中市高中職學生，都可至活動網站(

http://163.17.51.32/ischool/publish_page/11/ )選擇課程報名，免費參加，額滿為

止。參與課程的學生，將由主辦學校於課程結束後頒發證書，參與時數累計達18小時者，由教育局再頒予結業證明。

(中時)