大埤仁和國小舞獅閱讀都厲害

2018年03月15日 17:42 中時 周麗蘭

雲林縣大埤鄉仁和國小5年內拿到20座全國舞獅冠軍，也勇奪教育部的閱讀「磐石獎」，可謂文武雙全，校方表示，舞獅能訓練孩子的體能、專注、合作精神，孩子上課自然會專心。

一整套「龍鳳獅」表演長八分鐘，沒體力不行，教練吳登興設計趣味競賽讓學生練跳、翻，增加力量、學習調整呼吸。

學生劉柏霖說，每個人練習都很專心，「我們在這裡練習專心，然後上課時候自然也會專心。」學生張勝傑則認為，練習舞獅可以練習體力，更可以為學校爭光。

教練吳登興2003年起在該校教學生舞獅，十年前開始指導傳統龍鳳獅，屢在中華盃舞龍舞獅競賽囊括台灣單獅、台灣多獅、傳統多獅組冠軍，到2018年已累積20座冠軍獎盃。

仁和國小全校學生人數58人，有22學生參加學校舞獅隊，一開始家長擔心舞龍舞獅與廟會有關，不太認同孩子習藝，該校參與演出的都是表演藝術活動，去年故宮南院開幕就是表演單位之一。

仁和國小是偏遠小校，不僅民俗體育拿到好成績，去年獲得教育部閱讀磐石獎肯定，校長洪千惠表示，舞獅能訓練孩子的體能、專注、合作精神，孩子上課自然會專心。

為了讓社區民眾更了解該校特色課程，仁和國小這學期起開放每週四下午對舞獅團的民眾可以到校觀摩，接觸傳統的龍鳳獅技藝。

(中時)