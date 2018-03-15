烏賊車蛇行 不是車壞掉是駕駛爛醉

警方巡邏發現烏賊車一路蛇行，攔下駕駛酒測，竟達泥醉程度。（王文吉翻攝）

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蛇行烏賊車一路排放濃煙，影響後車視線，還跨越雙黃線，危險駕駛遭警方開罰。（王文吉翻攝）

酒駕現形記！台中警方10日下午執行巡邏勤務，於東勢區東蘭路發現黑色烏賊車，一路違規跨越雙黃線還蛇行。員警以為車輛故障，遂上前攔查，不料駕駛潘男下車時搖搖晃晃，身上酒味濃厚，經警方酒測，竟高達1.14MG/L，幾乎是泥醉程度，被依公共危險罪送辦。

交通大隊第三中隊員警10日中午執行巡邏勤務，行經東勢區東蘭路時，發現黑色轎車突然從路旁竄出，除排氣管直冒黑煙，影響後車視線，駕駛還一路蛇行，跨越雙黃線，偏離車道行駛，員警擔心發生意外，趕緊驅車上前關心。

潘姓駕駛下車後，無法穩穩站立，身上又散發濃濃酒味，經實施酒測，高達1.14MG/L。潘男自知酒駕難逃，只好使出「哀兵之計」，他向表示，小吃店午餐時多喝幾杯酒，因離家很近，又是假日中午，心想應該不會有事，心存僥倖開車回家，拜託警察「放我一馬」！

警方不為所動，當場扣車，詢後依公共危險罪將潘男移送臺中地檢署偵辦，另因潘男駕車跨越雙黃線，依道路交通管理處罰條例第45條3款舉發，處600至1800元罰鍰。

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