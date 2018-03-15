彰檢數位採證室掛牌 年底大選查賄添利器

2018年03月15日 16:45 中時 謝瓊雲

彰檢數位採證室將成為科技犯罪的偵查利器。(謝瓊雲攝)

科技日新月異，不少3C產品與行動裝置也成為犯罪集團利用工具；彰化地檢署「數位採證室」15日下午揭牌啟用，檢察長黃玉垣說，數位採證室的設備系統，將成為年底大選的查賄利器。

「數位採證室」由高檢署檢察長王添盛和台中高分檢檢察長江惠民、彰檢檢察長黃玉垣和襄閱主任檢察官林漢強等人共同揭牌，隨後並入內聽取署內檢察官針對貪瀆、殺人、詐欺與毒品等偵辦案件的數位採證情形。

王添盛表示，在前行政院長林全支持下，法務部共計在全台8個數位採證中心購置5套數位採證系統；全台共80人受訓、60人參與考試，最後有23人通過取得證照，包含7名檢察官，其中1人任職於彰檢，十分不容易。

江惠民表示，現代犯罪偵辦講求科學、速度與效率，透過數位採證軟體取得大數據資料分析，針對各種網路通訊軟體、電磁紀錄等數據提供分析、比對，效益將更大更廣。

黃玉垣指出，針對數位採證系統運用，除指派彰檢緝毒組主任檢察官吳宇軒召開緝毒組檢察官精進會議，更舉辦一系列「緝毒區域聯防全國毒品資料庫及數位採證作業巡迴講習」，積極推展結合毒品資料庫及數位採證作業，使犯罪無所遁形，也讓彰化縣警局今年安居緝毒專案全國第一名。

黃玉垣說，未來這套系統不只可運用在販毒、跨境電信犯罪，透過數位採證鎖定樁腳通訊軟體，掌握通訊軌跡與內容，相信亦是年底大選時查賄的一大利器。

另外，彰檢針對犯罪被害人與其家屬設置的「馨生談話室」也在今天同步揭牌啟用；擔任犯保協會彰化分會主委劉成枝指，6年來訪視許多被害人家屬，遭受親人受害或驟逝，加上對後續訴訟流程並不熟悉，經常感到焦慮、惶恐不安，馨生談話室以明亮溫暖的色調，讓被害人與家屬洽詢時，在犯保人員的諮商協助下，能使犯罪被害保護工作更為完善及周全，陪伴馨生人走過悲傷、重建生活。

(中時)