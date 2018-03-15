挪用1.45億 和鑫前董座逃12年半過追訴

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股票上市公司鑫光電公司前董事長兼總經理張錫強，與全國工業總會前理事長陳武雄，14年前在一起土地交易案中，涉嫌挪用和鑫光電資金1億4500萬元，作為土地押標金，遭調查局查獲。案經台北地檢署依背信罪起訴，因未到案受審，經台北地方法院發布通緝，張因逃亡超過12年半的追訴時效未到案受審，北院以時效完成判他免訴。

本案檢察官可上訴，若因此免訴確定，張錫強就逃過法律制裁。陳武雄因另案判決有罪確定未到案執行，發布通緝中。

前和鑫光電董事長張錫強和陳武雄都是商界聞人；陳武雄原為和桐集團總裁、前全國工業總會和石化同業公會理事長。和桐集團事業遍及兩岸的化學、油品、生技、光電四大領域；張錫強與陳武雄兩人有親戚關係，陳武雄是張錫強岳父的弟弟。

檢方起訴陳武雄是和桐投資控股公司負責人，並以和桐公司法人代表擔任和鑫董事，2004年1月間，張錫強與工信工程公司及工信負責人潘信榮等，共同出資26億9100萬元，標得台灣省農工企業公司的南港3筆土地後，張錫強從和鑫土銀帳戶提領現金1億4500萬元，開立土銀支票，用來支付標購土地的押標金，張為掩飾還虛立委託書，佯裝是和鑫公司委託陳克銘標購土地，損害和鑫公司。

北檢2004年開始偵查，因張錫強一直未到案，全案起訴移送北院，張被發布通緝迄今，承審合議庭最近計算追訴時效，發現張逃亡已超過12年半的追訴時效，依法應判決免訴。

(中時)

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