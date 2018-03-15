歐洲當紅編舞家談編舞 首重平權和溝通

2018年03月15日 17:42 中時 李欣恬

歐洲當紅編舞家、德國海德堡劇院準藝術總監伊凡．沛瑞茲，二度來台與舞蹈空間舞團合作，推出新作《Becoming》。伊凡．沛瑞茲表示，「新時代的編舞方式，應讓舞者有表達意見的空間，我想翻轉過去編舞家說什麼、舞者跳什麼的作法，有時編舞家給舞者的心理壓力過大，往往有反效果。這應是個大家可以平起平坐的年代，藉由雙方的權力對等，帶動創意的能量。」

看重關係裡的溝通，伊凡．沛瑞茲的新作《Becoming》，正是邀集台歐兩地舞者共同實驗出來的作品，舞者在舞台上感應彼此身體的溫度、氣息，有如一台台接收訊息的智能機器，他表示：「這支舞主要在表現『溝通』，我們如何和每個世代的人溝通，如何和他人產生關連，甚至是讓人願意把心打開來，帶點什麼東西回家去。」

伊凡．沛瑞茲說：「這是一個心靈難民的年代，不管是哪個國家的人，都在尋找自身的定位，我們至今還沒找到。以歐洲為例，大量湧入的難民、無家可歸的人，都引發人自問：我從哪裡來？我為什麼在這裡？我最後會變成什麼？這些問題的答案，就得從人和人之間的溝通尋找。」

伊凡．沛瑞茲曾任職首屈一指的荷蘭舞蹈劇場（NDT）舞者，也是國際編舞大師季利安欽點合作的舞者。他出生於1983年，在西班牙長大，家中有6個小孩，他排行老五，還有一個雙胞胎弟弟。他表示，從小就對舞蹈有興趣，是從佛朗明哥舞開始學起，後來也學了芭蕾，「我很後來才知道，原來我的哥哥姊姊們都把錢省下來，好讓我可以學舞蹈，這點讓我很感動，也讓我和舞蹈的關係更緊密，舞蹈與我相伴一生，是一場讓我不斷成長的內在革命。」

伊凡．沛瑞茲說，他的雙親在他20、21歲的時候相繼離世，對他影響很大，「我那時已經是一個大人了，但好像又不夠成熟面對這樣的事情，那時的我，只能試著去面對這樣的處境，而生命的短暫，也影響我後來的人生，總想著要如何好好與人相處。也許是因為這樣，才有《Becoming》這部著重認識自己、與他人溝通的作品問世。」

(中時)