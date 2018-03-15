「乘著畫筆去冒險！」插畫師系列講座 3／24登場！

2018年03月15日 15:50 中時電子報 綜合報導

「我是小小太空人」特展要舉辦「乘著畫筆去冒險！」插畫師系列講座了！「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展，開展至今一個月已經突破五萬人次，廣受民眾好評及支持，即將於3/24(六)、4/7(六)、4/14(六)，連續三個周末，邀請三位插畫家、圖文創作者：Mars、Mr.D、寶總監來跟民眾分享插畫創作的歷程與心得唷！喜歡插畫的朋友千萬不能錯過，來一趟遠雄廣場，先到四樓看「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展，再到一樓服務台旁聽講座，周末的行程就這樣安排吧！

「乘著畫筆去冒險！」插畫師系列講座，3/24(六)首先登場的是創作小八將的作者Mars，因為小時候深信自己是火星人，於是取名為Mars。曾獲得國內外多個動畫電影獎項，如全國電腦動畫大賽首獎、廣島電影節、福岡Asia Digital Art Awards…等，後來專職動畫電影特效製作。

Mars有感外來的動畫IP在臺灣蔚為風潮，但臺灣卻沒有一個屬於自身的IP，在這樣的想法之下，Mars便創立了小八將工作室。Mars的創作多以東方神話為背景、充滿奇幻色彩的卡通，希望透過這些創作故事，賦予文化新的活力，創造出屬於我們自己的角色IP。

3/24(六)當天，Mars將以「用自己的文化，說自己的話」為主題，分享自己一路走來的創作歷程，還有面臨突如其來的人生低潮，創作出小八將的過程。

太空基地。(主辦單位提供)

【活動資訊】

票價資訊：免費參加

活動日期：2018/ 03/24(六)、2018/04/07(六)、2018/04/14(六)

活動時間：14:00（11:00開放排隊，11:30發放號碼牌，座位限額50名，現場開放旁聽）

活動地點：遠雄廣場一樓服務台與NET中間空地(新北市汐止區新台五路1段95號1樓)

同樣位於遠雄廣場四樓的人文遠雄博物館「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展，特地打造三大主題插畫展區及五大互動科技區塊，藉由LINE NOW打造串聯展場的即時互動任務，只要觀展民眾主動參加並完成所有關卡，便能「免費」下載6位貼圖創作者為展覽設計的「限定貼圖」，因為是展覽限定版，所以一定要在展覽現場才能下載唷！

本次特展與LINE NOW合作，打造虛實整合互動展覽。(圖片提供/瘋設計)

三大插畫展區 跟著6位貼圖創作者一起飛向太空

貓貓蟲咖波與松尼搞破壞食物管理中心，裡面有各式各樣的食物，還有一台超可愛販賣機；由ㄇㄚˊ幾兔跟懶散兔與啾先生管理的睡眠實驗室，一進去就感到懶洋洋；最後是聰明的貓爪抓跟健忘的寶寶不說所掌控的尖端駕駛艙。經過不同的插畫展區時，手機的LINE NOW也會跳出問題，仔細尋找展場的小細節，就可以順利破關唷！快跟著這6位貼圖創作者一起飛向外太空吧！

漫遊「我是小小太空人」三大星球

「我是小小太空人」三大星球分別為小花銀河系、水世界星球、節奏流星群！10米拼貼互動投影的小花銀河系，可以容納多人共同互動，踩到投影中漂浮的星球，星球便會爆炸化為一堆超可愛的小花，但要是不小心踩到貼圖創作者們的角色，他們便會慌張地逃跑，非常有趣。

神秘迷幻的水世界星球，牆上有一整面水世界主題的投影，民眾除了可以在這個星球創立屬於自己的太空人，還可以彩繪專屬太空衣，接著，就可以跟著貼圖角色，在水底世界快樂玩耍。

最後來到節奏流星群，展場上方掛著一台太空船，想回到地球就要加把勁讓太空船變得繽紛！當通過地上的光點時便會發出不同的音階，同時便會投射燈光到太空船，越多人通過光點，太空船就越繽紛，就可以加速回地球囉！

趕快約親朋好友，到汐止人文遠雄博物館度過美好的周末吧！

由插畫師全新創作的展區。(圖片提供/瘋設計)

【展覽資訊】

「我是小小太空人」不可思議的星球互動特展

票價資訊：免費入場，無需購票

展覽時間：2018/02/02(五) ~4/22(日)( 週一休館)

開放時間：週二至週五10:00~18:00(17:30停止入場)

週六、週日及國定假日延長至20:00(19:30停止入場)

展覽地點：遠雄廣場四樓 人文遠雄博物館展覽2館(新北市汐止區新台五路1段95號4樓)

(中時電子報)