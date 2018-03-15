救高市負債 綠議員提議成立財政基金賺股息

2018年03月15日 16:24 中時 林宏聰

高雄市府去年底宣布達成23年來首度零舉債，但目前仍有約2907億債務，每年利息17.4億，高市議員郭建盟15日質詢時，提議以土地質借300億成立「高雄市永續財政基金」，投資穩定發放股利的股票，以殖利率5％計算，每年可獲利13.5億，能逐步填補財政漏洞。

對此，高市副市長許立明坦言「眼睛為之一亮」，認為是值得進一步討論的構想，希望財政局能夠舉辦相關公聽會，找專家學者廣泛討論，為替高市財政結構尋覓創新方式。

郭建盟表示，截至2018年2月，高市長短期、自償性債務總額2907.77億，每年需付利息17.4億，他建議市府經議會同意後，成立「高雄市永續財政基金」，以土地向銀行融資，初期借330億，包括常態投資基金300億，及彈性營運周轉30億，藉由穩定的現金鼓勵償還債息。

他提出暫訂的自治條例草案，將召開公聽會，最快下個會期完成審議，若順利建立機制，將是全國第一部賦予地方政府權限，藉由投資償債的法案。

郭建盟說，類似的構想，早在2000年謝長廷擔任高雄市長，時任財政局長林向愷即提出自治條例草案，試圖拿債務基金購買公債、國庫券及其他短期票券，不過當時放款利率高達7.625％，議會擔心風險過高，二讀時不予同意。

他表示，經過17年，如今基準利率大幅下降至2.59％，市府舉借利率更低，約年息0.5％，風險相對大幅減少，且可透過選擇股價低或貼近公司資產淨值的公司投資、分散投資標的產業等避險方式，以這幾年保守估計5％填息來算，扣除向銀行借貸利率，每年可獲利13.5億，可彌補市府債息漏洞。

(中時)