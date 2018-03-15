知名代標購物網站「MYDAY」涉兩岸非法匯兌 遭搜索

2018年03月15日 16:24 中時 陳志賢

知名海外代標購物網站「MYDAY」買對股份有限公司，遭檢舉協助會員以新台幣匯兌大陸人民幣業務，涉嫌兩岸地下匯兌，1年來匯兌金額高達1億多元，違反銀行法，檢調15日搜索買對公司及實際負責人李中平住處等7處地點，約談李男等8名涉嫌人及證人到案。

買對股份有限公司「MYDAY」網站成立於2004年12月，宣稱與台灣雅虎拍賣、美國ebay、日本樂天、韓國Gmarket官方合作，從事海外代購代標業務，員工80人，資本額2000萬元，網站採電腦化作業方式，並依消費者習慣，協助會員進行海外代購，不料竟然捲入非法地下匯兌疑雲。

檢調接獲檢舉，「MYDAY」買對股份有限公司，遭檢舉涉嫌協助會員，利用帳戶在台將新台幣匯往大陸，再由大陸當地的人員，在大陸金融機構匯兌人民幣，匯往指定地點或帳戶，網站再賺取手續費，檢調懷疑，「MYDAY」在2015至2016年間，匯兌金額超過1億多元。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官王如玉，15日指揮調查局北部地區機動工作站搜索買對公司、李姓實際負責人住所等台北市、新北市7處，並以犯罪嫌疑人、證人身份傳喚李男、員工等8人。

目前相關人仍於北機站進行訊問，預計傍晚陸續移送北檢複訊，檢方訊後不排除對相關人祭出強制處分。

(中時)