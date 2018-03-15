陳詩欣婚外情嗆抖出一切 夫臉書秀親密對話反擊

2018年03月15日 15:57 中時電子報 黃邱倫

2004年雅典奧運替台灣奪得史上第一面金牌的跆拳道女將陳詩欣，去年11月被爆料疑似婚外情之後，雙方不斷地在網路或是臉書上互控彼此說謊，陳詩欣揚言抖出一切，但董俊男秀出兩人親密對話反擊。

陳詩欣傳出外遇後，丈夫董俊男多次在他的個人臉書上大吐苦水，今年1月留言，「「原來，不是一年多，而是已經兩年多……到最後，才發現，自己被蒙在鼓裡；到頭來，才知道，竟成一場世紀大騙局……而騙局仍在進行中……哈哈哈～這符合我的性格，太容易相信別人，以至於常常受騙。沒關係，被騙就被騙吧！不管結果如何，都將會是上帝最好的安排……」看似指責有人不斷在說謊。

陳詩欣在3月1日委屈回應，「過去十年，滿腹辛酸及委屈，有誰知道？許多事情我都不想公諸於世，讓大家看見你醜陋的一面，但是你卻一直咄咄逼人，逼我把所有一切說出來…」

陳詩欣諷刺對方昔日好形象是裝出來的：「過去所做的一切；出發點⋯都是為了鞏固你的外在形象與塑造一位好爸爸，好先先甚至是好老師。不過，事與願違⋯好景不常⋯⋯你卻在親人及朋友甚至兒女面前不斷的批評我，扭曲我，設計我，更佈局了幾年呢？」

董俊男在今日於陳詩欣該篇貼文下方寫著寫著，「今晚確定失眠了，看著過去我們LINE上的對話，再看著現在妳的謊言，今非昨是，妳還能一直說謊下去嗎？一篇一篇的截圖，記載著過去幾年我們的甜蜜，對照現在妳對我的抹黑汙衊，人心竟如此善變，人性竟如此令人心寒，妳還能一直說謊下去嗎？」

董俊男接著PO出多張與陳詩欣看似感情正濃時的對話，對話中董俊男表示自己已經結紮，當作周年禮物送給老婆，陳詩欣也嘴甜回應「謝謝老公為我付出的一切，我愛你，到永遠，我要跟你牽手一輩子！」董則回應：「只有牽手喔….是要『做』一輩子吧！」

只是看夫妻倆臉書互相攻擊，似乎也有好友不忍，留言力勸雙方冷靜「家家有本難唸的經，冰凍三尺非一日之寒，夫妻之事要有耐心慢慢解決，忍一步退一步海闊天空。」、「受害者永遠是孩子」。

但董俊男則看似火氣消不了回應「受害者不只是孩子啊！」、「忍無可忍，退無可退。」、「這次已經破紀錄地容忍到極限，一直到收到訴訟文書……」

(中時電子報)