2018年03月15日 15:57 中時電子報 蔡曉婷

香港天王黎明6年前與樂基兒離婚,隨著樂基兒二婚有新幸福,昔日傳出堅決「不要小孩」的黎明,今(15日)被爆和助理女友Wing Chan(阿Wing)「鬧出人命」,黎明有望在今年升格當爸,對此,港媒稍早求證樂基兒,她回應自己完全不知情,但若是真的恭喜他們,很為他們開心。

黎明2008年和樂基兒結婚,2010年傳出兩人因生育問題冷戰,樂基兒想趁年輕時生個寶寶,黎明卻不想當爸,對此始終迴避不談,隔年樂基兒傳有喜赴舊金山待產,又有一說指樂基兒在懷胎2月時不幸小產,夫妻倆傷心欲絕,樂基兒回美國娘家療傷,但對這些傳聞,當事人都未回應。

今港媒爆料黎明和助理女友阿Wing將成為新手爸媽,阿Wing如今已有6個月身孕,對此,據香港《蘋果日報》報導,樂基兒表示不清楚,但大方表示恭喜也為他們開心,「They deserve everyone’s blessing and all the best(他們值得最好的祝福和大家的祝賀)」。

(中時電子報)