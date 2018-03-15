政治壓垮婚姻？ 友人爆：小唐納川普恐與妻子離婚

2018年03月15日 16:06 中時電子報 李靖棠

據美國紐約郵報（New York Post）報導，協助父親川普（Donald Trump）管理集團業務的長子小唐納川普（Donald Trump Jr.），近日遭身旁友人爆料，指稱他與元配妻子凡妮莎（Vanessa Trump）恐因家族涉入政治太深，使得小唐納川普陪伴家庭的時間大幅減少，讓兩人多年隱藏的婚姻問題再次爆發，恐將斷送兩人13年的婚姻。

現年40歲、出生於紐約市的小唐納川普，是現任美國總統川普與前妻伊凡娜（Ivana Trump）的長子，另有艾瑞克（Eric Trump）和伊凡卡（Ivanka Trump）兩個同母手足。幼年時曾多次在暑假期間赴布拉格渡假，讓他能懂簡單的捷克語。高中就讀私立預科學校-希爾中學（The Hill School），大學則跟隨父親的腳步，進入名校賓州大學（University of Pennsylvania）華頓商學院（Wharton School）就讀，順利取得經濟學學士。

伊凡卡（圖左）、小唐納川普（圖中央）與凡妮莎（圖右）。（圖/美聯社）

大學畢業後，進入家族集團工作，與弟弟艾瑞克共同擔任父親的左右手，協助管理飯店、媒體和地產等領域，掌握收購與開發項目。並在2005年，和具有丹麥血統的模特兒凡妮莎·凱伊·海頓（Vanessa Kay Haydon）結婚，兩人育有5名子女。小唐納川普與弟弟艾瑞克曾在去年底赴非洲進行獵補活動，與「獵物」的合影引發網路社群一陣嘩然。

郵報引述小唐納友人的說法，指出壓垮兩人的主因之一，正是入主白宮（White House）的川普家族行事風格。個性相對低調寡言的凡妮莎，非常無法適應一夕之間成為全國、甚至全球媒體的關注焦點之一，再加上先前收到莫名白色粉末的恐嚇信件，雖經警方證實無害，但確實嚇到凡妮莎，讓她不得不開始憂慮孩子的安全。

Happy birthday @realDonaldTrump we hope you have an incredible day! pic.twitter.com/WtwkLCx8nH — Vanessa Trump (@MrsVanessaTrump) 2017年6月14日

友人指出，兩人尚未正式提出離婚，持續私下協調商議，希望能找出一個對於孩子和家庭皆可兩全其美的方法。

(中時電子報)