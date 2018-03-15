霍金一場演講3000萬 3訪大陸演講都免費

2002年8月11日，華裔科學家丘成桐教授(左)主持下﹐霍金(右)在杭州回答現場提問。(圖/新華社)

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中時電子報
霍金參觀北京天壇公園的資料照片。(圖/網路)

英國物理大師史蒂芬霍金(Stephen Hawking)昨日以76歲高齡，向地球人告別。2016年，他首度在微博開設帳號，與大陸網友互動。此外，雖然距離他生前最後1次到訪中國，已經是12年前的往事，但是他曾形容這是一項神聖任務，因為他可以幫助中國年輕人更加了解物理，成就他們的科學夢，於是他義不容辭答應他的老友丘成桐先生，免費在中國演講！

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霍金與另一位物理傳奇人物愛因斯坦剛好都是76歲辭世，巧合的是愛因斯坦生日恰好在3月14日當天。

而霍金的主要研究理論是天體物理學、理論物理學和數學。他最知名的研究就是認為宇宙的初始狀態，根據大爆炸理論，宇宙自此開始擴張。此外，他去年還說川普退出《巴黎氣候協定》會把地球變成金星，屆時地球溫度恐怕達到250度，還會降下流星雨，他相當擔憂。

他認為極端氣候將是人類面臨最大的危險之一。

根據大陸《法制晚報》報導，霍金一生去過很多地方演講，希望透過通俗的語言，把自己的思想和大眾交流。然而，他的演講除了在哈佛大學不收費以外，在美國的出場費大多超過台幣200萬，最高的還將近3000萬元。但是，2002年他受到華裔科學家丘成桐先生到杭州演講時，並沒有收費。

霍金早在1985年就首度到訪中國，當時他分別前往中國科技大學和北京師範大學訪問，然後在科大進行天體物理的學術報告。2002年，他第2次到中國，針對《膜的新奇世界》在北京和杭州進行科學報告，向大家解釋關於天體演化的「M理論」。2006年，霍金第3次訪問中國時，先在香港科技大學主持演講。隨後又前往北京人民大會堂公開向大眾解釋《宇宙的起源》。

值得一提的是，霍金2006年在香港曾經回答一位癱瘓病人關於安樂死合法化的提問，他表示，人們有自由選擇結束生命，但那將是一個很重大的錯誤，因為無論命運有多糟糕，人總應該有所作為。

也就是說，有生命就有希望。霍金的一生都秉持樂觀的生命主義，從始而終。

(中時電子報)

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