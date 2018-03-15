支持國產！ 印度空軍要買324架光輝戰機

2018年03月15日 16:03 中時電子報 蔡萱

備受批評的印度光輝（Tejas）戰機自從政府批准了該計畫35年以來，至今還沒有準備好戰鬥。而近日原本一直挑剔光輝戰機性能達不到要求的印度空軍，也才近日終於確定要購買一共買國產的324架光輝戰機，以汰換印度空軍目前高損耗的幻象2000、米格29和美洲虎（Jaguar）。

印度空軍原先確定要購買123架光輝戰機，這批戰機研發加上生產預計將花費7,500億盧比（約新台幣3,370億元）。但印度空軍近日表示願意增購升級版，希望接下來201架的改良型光輝Mark-II戰機會是「全新的戰機」，擁有更好的引擎、航空電子設備、雷達、燃料及武器乘載能力。

印度國產的單引擎光輝戰機滯空時間僅1小時，作戰半徑300-400公里，武器乘載重量3公噸。和其他國家的單引擎戰機略顯遜色，包括瑞典獅鷲E和美國F-16戰機的武器乘載重量是光輝戰機的2倍，戰機滯空時間也是其戰機的3倍。

光輝戰機自從開始量產4年多來，印度第8架量產型光輝戰機才終於在近日首飛成功，而這也繼該款戰機第5架量產機2月首飛成功後，光輝戰機的一大進展，這也意味著之前阻礙該機種的不明生產問題看似總算獲得了解決方案。

印度國防部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）月初才表示，印度政府將支持對光輝戰機進行大刀闊斧的升級和修改，以便使新型光輝Mark-II擁有F-16和獅鷲同等級的實力。

印度近年為因應來自中國和巴基斯坦的威脅，規劃以目前戰略需要有45個中隊戰機，但目前印度只有11個中隊的米格-21和米格-27型都需要替換，還要為額外的11個中隊添置戰機，印度空軍一個中隊編制有18架戰機，22個中隊將需要至少396架戰機。尚未交付的蘇-30MKI和法國飆風戰機合計約84架，也就是說，印度空軍目前還有312架戰機的空缺需要填補。

(中時電子報)