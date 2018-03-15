竹市風城願景館轉型成首座專業級表演場

新竹市風城願景館轉型成「風live house」，將成為可容納約600位觀眾的專業級展演場地。（陳育賢攝）

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新竹市風城願景館轉型成「風live house」，將成為可容納約600位觀眾的專業級展演場地。（陳育賢攝）
新竹市風城願景館轉型成「風live house」，將成為可容納約600位觀眾的專業級展演場地。（陳育賢攝）

為打造新竹市首座專業級的展演場地，市府將位在新竹公園旁的新竹市風城願景館加以改造轉型成「風live house」，成為可容納約600位觀眾的展演場地，3月23日至25日起試營運，未來將成為舉辦演唱會、國際演講等藝文饗宴的新據點。

市府指出，「風live house」的前身是有1甲子歷史的空軍工程聯隊禮堂，為延續當年空軍工程聯隊集會與康樂表演的氛圍，整體空間設計以音樂藝文展演作為主軸。

建築師潘天壹特別保留原有鋼梁形式，將牆面、地板與屋頂全面翻修，提升建物吸音及隔音性能，系統性建置隔音防噪設備，打造出專業級的表演設施場域。

市長林智堅表示，風live house，吸音及隔音均經過專業測試，是新竹市首座專業級中型展演空間，希望透過live house的表演型態，提供在地表演團體及獨立音樂優質的展演場地，期望能為新竹市挹注年輕、充滿活力的音樂文化。

市府積極為新竹公園改造再生，從植栽、設施、館所、景觀等各個層面規畫升級，就是希望提供市民更加完善的休閒環境與遊憩生活。而風live house座落新竹公園內，加上麗池園林、玻璃工藝博物館、湖畔料亭等，未來新竹公園將成為台灣最具特色的園區，同時也是竹市觀光新亮點。

文化局表示，風live house將於3月23日至25日舉辦開幕試營運，邀請10組音樂團體輪番演出，23日晚間7點起有麋先生、April Red紅演出，24日下午3點起則有四分衛、Cicada、依錚依靜以及Leaf葉子帶來精彩表演，25日由陳建年、茄子蛋、卜星慧及八十八顆芭樂籽演出。

(中時)

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