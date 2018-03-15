瑞典全球眼預警機首飛成功 期待北約購買

2018年03月15日 16:13 中時電子報 江飛宇

瑞典薩博(Saab)公司所推出的全球眼(GlobalEye)預警和管制（AEW＆C）飛機，在3月14日從該公司的林雪坪(Linkoping)生產工廠進行首次飛行，過程平穩順利，公司表示，首飛過程期間，已經啟用機上儀器收集廣泛的飛行測試數據。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，全球眼是由龐巴迪全球6000 (Bombardier Global 6000)為平台所演進的預警機，在2月23日於阿拉伯聯合大公國首次亮相，結果在19天之後就完成了首飛，展現薩博公司的研發能力。

阿聯是全球眼的客戶之一，因此這架在林雪坪首飛的全球眼，很可能會交付給阿聯酋空軍和國防部隊，除了這架以外，阿聯還將在2021年底前，收到另外兩架飛機，不過薩博與阿聯並沒有表示何時開始交付。

全球眼的主系統是機背的艾立眼-ER相列雷達(Erieye ER)，該雷達是一種主動式電子掃描陣列（ASEA）系統，採用氮化鎵（GaN）和其他技術，比前一代的艾立眼(沒有ER)相比，功能與效率增長一倍。有效探查範圍超過650公里，相比於E-3哨兵式的400公里，要遠上許多。還可以利用集中雷達的能量，再加以延長。薩博公司說，艾立眼-ER抗干擾能力強，並且對所有領域(空、海、陸）都具有全天候追蹤功能，並且可以針對特定目標加快追蹤的更新速率。

除了雷達之外，該機還配備Seaspray 7500E AESA 360°多模式雷達，以及可伸縮的Star SAFIRE 380-HD光學/紅外（EO / IR）目標識別器，船舶自動識別系統（AIS），HES-21電子支援系統（ESM）。全球眼的滯空時間超過13小時，最高時速達到450節。

(中時電子報)