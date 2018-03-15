狗警察能緝毒 還能偵爆、反恐

2018年03月15日 16:26 中時 馮惠宜

台中市警察局成立警犬隊，利用狗狗靈敏的嗅覺再進行進階訓練，可能讓他們在大型活動中協助偵爆、反恐與維安。（馮惠宜翻攝）

狗狗真是人類的好朋友，繼狗醫師、搜救犬後，台中市警察局也成立警犬隊，利用狗狗靈敏的嗅覺，未來將協助大型活動偵爆和防恐，6隻警犬也將在3月27日上線出勤，台中市警察局也特別製作影片在臉書粉絲頁介紹這6隻可愛的警犬。

台中市警犬隊共有6隻警犬，分別為4隻一歲半的拉布拉多犬，以及兩隻狼犬；其中4隻拉布拉多犬以台中市政府警察局英文縮寫TCPB作為命名，分別是Tiny、Candy、Pinky以及Bobby，而另兩隻為比利時狼犬「忍者」、德國狼犬歐迪。

6隻警犬各有特色，Tiny體型最迷你，具靈敏的偵蒐能力，Candy最愛對領犬員撒嬌、很會黏人，而Pinky懷有一顆粉紅少女心，最愛清潔和注重外貌 ，至於Bobby是警犬隊內大姐頭，取名Bobby與台灣「保庇」諧音相同，希望牠能保衛台中市民之意。

而1歲1個月大的「忍者」主要是防衛犬功能，協助警方攻堅執勤所需；另一隻德國狼犬歐迪才3個多月大，目前正在進行初階嗅覺訓練，未來規畫讓牠擔任維安防恐工作。

警犬隊經過一年的密集訓練，預計在3月27日正式上線出勤，台中市警局指出，6隻警犬未來將協助偵爆、緝毒以及防恐，尤其是因應世界花博會即將在今年十月於台中登場，有了牠們加入有助於大型活動場所、重要人士安全維護場檢。

(中時)