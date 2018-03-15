華信新機隊送出百萬元機票、一年國內線免費搭乘

2018年03月15日 16:25 工商 張佩芬

華信航空為慶祝ATR新機引進，特別在網路上推出「華信新機隊、TRy個好機會 」活動，華信航空首次提供最大手筆的百萬元價值機票當作第一特獎，於1/12-2/18期間透過活動網站，完成網路遊戲後公開分享至個人臉書，即可獲得抽獎機會。

活動期間共有4萬多人完成遊戲，華信航空抽出3位幸運網友，每位可獲得華信航空國內線一年內不限次數、不限航點、價值百萬元的免費機票。華信航空飛航國內台北、台中、金門、馬公、台東、高雄、花蓮共7個航點、每周飛航班次數達210班。

華信航空總共引進九架ATR72-600，截至目前已引進三架ATR72-600，今年7-8月間將再引進2架新機，預計今年暑假期間班次數較去年增加20%，提供旅客更便捷快速的服務。加上華信航空現有6架E190、2架B737-800，華信航空可有效提升整體機隊運能，提高國內航線之航班密度。

為慶祝ATR開航，華信航空特別推出「高澎滿座久發發」優惠專案，凡今年4月15日前搭乘高雄-馬公、台中-馬公航線，就有機會享有澎湖居民888元、一般旅客999元的優惠價，以及搭8次送1次的優惠好康。目前華信航空由台北、台中、高雄均有航班直飛澎湖，往來台灣、澎湖之間更便捷。

(工商)