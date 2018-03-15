F-35B短場起降符需求 美態度、台預算是變數

2018年03月15日 16:48 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

軍事專家施孝瑋表示，依台灣關係法和三公報，美不能賣超過台現有性能太多的新武器；而F-35B性能遠勝台現有3戰機(經國號、幻象、F-16)，美方同意出售「其實有待觀察」。(翻攝施孝瑋臉書)

國防部長嚴德發早上在立法院證實，軍方已向美提出採購F-35戰機的需求，雖然中午改口否認，但F-35再被熱議。專家分析，F-35B具短場起飛、垂直降落功能，切合台灣需求，但美國要不要賣、台灣預算負擔得起嗎？是兩大問題。

軍情與航空網站主編施孝瑋分析，從防衛角度看，台灣需要F-35，F-35分為空軍型F-35A、陸戰隊F-35B、可從航空母艦起飛須配備彈射器的美國海軍艦載F-35C。

施孝瑋說，滑行距離很短就可起飛、可垂直降落的F-35B最適合台灣，因中國大陸打台灣會先攻陷機場，但國防部每年分給陸海空三軍種的武器採購預算只有30億美元(約新台幣870億元)，「F-35B一架就要1億多美元(超過新台幣30億元)，台灣國防預算能支撐嗎？」

施孝瑋表示，依台灣關係法和三公報，美國不能賣給超過台灣現有武器性能太多的新武器，F-35B的性能遠超過台灣現有3主力戰機(經國號、幻象、F-16)，美國總統川普是否會在此刻同意出售F-35給台灣？「其實有待觀察」。

軍事專家揭仲說，「台灣若能獲得F-35B，對防衛力量絕對是很大的提升，不用太多數量，保留在關鍵時刻上場就可以。」(翻攝揭仲臉書)

中央社報導，國家政策基金會高級助理研究員揭仲指出，就軍事戰略來說，F-35B對台灣的確有很大助益，中共若要犯台，導彈攻擊後，很多機場作業能力會受很大影響，修復裝備緩不濟急，嚴重影響台灣戰鬥機升空能力，可短場起飛的F-35B能抵銷中共彈道飛彈的打擊優勢。

不過，揭仲說，F-35B造價非常昂貴，一架約1.2億美元(約新台幣34.8億元)，也牽涉美國軍售政策，美國優先供售給盟邦，台灣不是法律上的盟邦，且就目前美國和中國大陸的關係，短期內美國要提供F-35給台灣可能性偏低。

揭仲表示，「台灣若能獲得F-35B，對防衛力量絕對是很大的提升，不用太多數量，保留在關鍵時刻上場就可以。」他說，但F-35造價昂貴，加上後續維持作業費也很高，台灣未必能負擔。

揭仲說，新增軍事投資預算估計不到80億元，還要分配給幾十案，且未來10年內還有「潛艦國造」、「新型巡防艦」與「高級教練機」等重大軍事投資案要執行，以台灣國防預算規模，就算美國要賣，台灣恐怕也無法負擔。

(中時電子報)