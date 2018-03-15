「叔叔不乖、壞壞！」 2歲娃當警面前諷吸毒叔

2018年03月15日 16:34 中時 黃國峰

一名黃姓苗栗毒品通緝犯，為躲避警方追緝，哭求為其墮過胎的前女友收留，不過卻仍然在其租屋處吸毒，前女友受不了搬離，並向黃男的堂哥哭訴，黃男堂哥帶著二歲小女兒前往查看並報警，台中市警第四分局大墩所員警前往處理，並查獲1.1公克安非他命及安非它命吸食器一組，當警方要將黃男上銬帶走時，在旁的二歲姪女脫口而出「叔叔不乖、壞壞！」真是做了最壞榜樣，連小娃還不如。

台中市警第四分局大墩所，日前獲報前往台中市向上路一段某大樓處理，副所長曾一峯、警員林仕展，進入屋內就看見黃男子躺在床上，見員警進門，就要往外走，且室內瀰漫著濃濃的塑膠味，黃男本來否認吸毒，經搜索後發現一組安非他命吸食器及一小包安非他命約1.1公克，才坦承吸毒，。經查，黃男26歲，是苗栗地檢署發布之毒品通緝犯。

黃男堂哥帶著二歲女兒向警方表示，黃男因案被通緝，找上曾經為黃男墮胎的前女友懇求收留，哭求會「改過自新」、「努力工作」、「結婚」等為由，前女友因而心軟，收留他在租住的套房處，不料黃男入住後依然故我，整天無所事事，生活全靠前女友資助，且還在房內吸毒，前女友受不了直接搬離住處，並向黃男堂哥哭訴，黃男堂哥見堂弟如此不長進，於是報警。

警方在房內發現安非他命吸食器及1.1公克安非他命，將黃男上銬帶走時，黃男二歲姪女脫口而出「叔叔不乖、壞壞！」，童言童語模樣，讓在場所有人不勝唏噓，真是做了最壞榜樣。全案警詢後，依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦及苗栗地檢署歸案。

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(中時)