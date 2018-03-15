F-35戰機零件短缺 威脅飛官畢業凸顯後勤問題

澳洲空軍F-35A學官Andrew Jackson在愛格林基地飛行前戴上頭盔，頭盔上的小零件短缺嚴重影響美軍飛行訓練進度。2015年3月18日資料照片。（圖/USAF)

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中時電子報

據《航空週刊網路》(Aviation Week Network)12日報導，當朗斯特金(Strongin)少校連接頭盔與面罩的塑膠夾子損壞時，他被告知因為積欠訂單（backlog）問題，由德州運送零件需要兩週的時間。

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同一時間，亞利桑那州路克空軍基地的第56訓練中隊的F-35的主任教官(chief instructor) 朗斯特金少校面臨「停飛兩週的可能性」。

該中隊有一位飛官因病請假兩個月。朗斯特金難道不能從這位飛官的頭盔上取下塑膠夾子並所在他的頭盔上直到零件送達嗎？

不，他被告知這樣會違反規定。

朗斯特金並未讓此問題中斷飛行任務。他向上反應至F-35聯合專案辦公室(JPO)，聯合專案辦公室發布政策的「例外」並更新自動後勤暨資訊系統（Autonomic Logistics and Information System）的軟體，該軟體追蹤全球每一架飛機以反應變更。朗斯特金次日因而得以繼續飛行。

朗斯特金的特定問題很快獲得解決，但其他飛官就沒這麼幸運了。美國空軍的兩座F-35訓練樞紐現正面臨橫跨全軍的主要問題浮現：嚴重零件短缺及有限的修復能力，導致全機隊低妥善率。空軍並與另一項關鍵短缺奮戰─飛行員自身─訓練基地大概面臨最急迫的挑戰。

在另一支F-35訓練單位，佛羅里達州的愛格林空軍基地的第33戰鬥機聯隊，技師持續與零件奮戰。共和黨籍佛州眾議院蓋茨(Gatez)7日在聯邦眾議院軍事戰術空軍及地面部隊委員會（tactical air and land subcommittee）上表示「在愛格林，積欠訂單問題嚴重到威脅延後飛官畢業。」

蓋茨說：「我們收到缺乏足夠零件，以確保擁有足夠的妥善機，讓訓練符合訓練大綱」。「當我們尚未延遲任何飛行員畢業，而我已被告知我們快速接近無法完成任務」。

當然，不只有訓練基地受到影響。在2017年1月至8月7日，F-35機隊平均22%的時間因待料而無法飛行─據美國國會稽核處(GAO)的資訊這比國防部的目標10%高出一倍。整體而言，平均妥善率(average availability rate)51%，雖然較新批次的妥善率比較舊批次大幅提高(70-75%比40-50%)。

對海軍陸戰隊而言，據陸戰隊航空副指揮官魯德（Steven Rudder）上校表示，

部屬在日本岩國基地的F-35作戰中隊，也有很大的零件供應問題。他在3月7日的聽證會上表示，第121陸戰攻擊中隊的妥善率在中間的50%(in the mid-50%)。但是另一方面，在亞利桑納州尤馬陸戰隊航空基地在「好日子」（“a good day”）時妥善率是90%。

事實上，讓問題惡化的是F-35計劃並未擁有足夠的能量「及時」（in a timely manner）完成零組件修理。因為建立軍方補給庫的維修能力據國會稽核處(GAO)發現已經落後時程表6年。據看門狗指出（according to the watchdog），這些能量原規劃在2016年完成，但部分能量已經延遲至2022年。

負責策略規劃及需求的空軍副署長哈里斯（Jerry Harris）向委員會表示，這對零件獲得產生骨牌效應（domino effect）。

哈里斯說：「我們晚建立我們的倉庫以繳回並修理這些零件，所以在大部分情況我們將零件送回原製造商，並取得新零件而非修復零件」，因此這些零件就是結果。

據專案發言人德拉維多瓦（Joe Dellavedova）表示，聯合計畫辦公室（JPO）已在2017財政年度編列14億美元（約新臺幣407億）增加採購零件，建立維修能量及改善維修速度。

作者Lara Seligman稱「若你能負擔買某樣東西，但你必須讓它一直停在停車場因為你無法無負擔和操作它，那它對你沒有什麼好處(it doesn’t do you much good)」。

(中時電子報)

文章來源：F-35 Parts Shortage Threatens To Hold Up Pilot Training

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