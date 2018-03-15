新航引進波音787-10 今年可能飛台灣

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經營台灣航線50年的新加坡航空，將是全球第一家以波音787-10投入營運的航空公司，新航台灣分公司總經理黃文杰表示，今年有機會以新機型取代A330飛台灣航線，運能可增加52個座位，3月底也會推出優惠機票，台灣－新加坡機票含稅8458元起。

新加坡航空是首家飛航A380的航空公司，在A380飛航10年之後，新航於新交機的A380客機上發表新一代的客艙產品，包括上層客艙的6個新航套房與78個商務艙座位，以及主客艙樓層44個優選經濟艙與343個經濟艙，共471個座位。

配備全新客艙產品的A380客機，從2017年12月開始執飛新加坡－雪梨航線，並於2018年2月開始新加坡－倫敦及新加坡－香港之間的飛航服務。全新的客艙產品初步配備5架A380新機上，同時進行14架A380客機的改裝，以求機隊客艙產品的一致性，不過該機目前未規劃飛台灣航線。

黃文杰說，新航引進波音787-10，將是全球第一家進行波音787-10商業營運的航空公司，3月底在787-10上推出全新區域航班機艙產品，此機型將配置2個客艙，包含36個商務艙與301個經濟艙座位，共有337個座位，預計於5月起開始執飛新加坡－大阪、新加坡－伯斯航線的定期航班。

黃文杰表示，台灣也在波音787-10航線規畫內，希望今年可用它取代A330飛台灣，屆時每班可增52個座位，在台灣市場，票價還是會一樣靈活。

新航3月推出開春優惠票價，計劃前往新加坡、歐洲或澳洲的民眾，可留意相關優惠資訊，包括新加坡來回機票含稅8458元起、阿姆斯特丹2萬3368元起、巴塞隆納2萬7568元起、伊斯坦堡2萬5708元起、倫敦2萬5288元起、巴黎2萬5218元起、羅馬2萬8298元起、蘇黎世2萬6868元起、雪梨2萬2568元起、墨爾本2萬2528元起等。

(中時)

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