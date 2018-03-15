全國青年盃射箭賽竹市勇奪1金2銀3銅

2018年03月15日 16:46 中時 陳育賢

新竹市射箭好手此次在全國青年盃射箭錦標賽中，已拿下1金2銀3銅佳績。（陳育賢翻攝）

2018年全國青年盃射箭錦標賽近日如火如荼進行中，截至目前新竹市射箭好手已拿下1金2銀3銅佳績，其中由林詩嘉、譚雅婷領軍的中華大學，在女子反曲弓團體組中，毫無意外的奪下金牌，未來賽事獎牌數仍可能持續累積。

市府教育處表示，目前已獲獎項目包括有大專女子反曲弓團體組金牌，國中組分別是混雙組由三民國中與富禮國中各自拿下1銀1銅；女子團體組由富禮國中拿下1銀，個人組賽事則由建華國中與富禮國中各拿下男、女子組個人反曲弓銅牌。

其中，在大專女子反曲弓團體組中奪金牌的選手，除世大運金牌與奧運銅牌選手林詩嘉與譚雅婷外，兩位學妹吳佳鴻與黃羽珊表現穩定，也是奪金的重要關鍵。

國中混雙組比賽部分，金牌戰由三民國中張宇翔、陳映儒對上桃園永豐高中，最後以些微差距落敗屈居銀牌；銅牌戰則由富禮國中彭翊展與杜詩葦擊敗宜蘭國華國中。

國中女子組團體賽金牌戰由富禮國中對上桃園永豐高中，張家欣、蘇思敏和黃珮琪拿下銀牌，另8年級組國中男子組個人銅牌則由建華國中蔡勳毅拿下，女子組由富禮國中蘇思敏奪下銅牌。

教育處表示，全國青年盃射箭錦標賽為國內重要射箭賽事，此次賽事從3月8日起至22日，各層級賽事皆有新竹市代表隊出賽，未來仍有不少機會奪牌，賽事精彩可期。

(中時)