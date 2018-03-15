CP值高加綠地環境！桃園這3處是「雙北市」首購愛

2018年03月15日 17:43 工商 龍益雲

性價比高加綠地環境，信義房屋統計，桃園市「大業大有」、「龍岡」、「八德廣豐」受「雙北市」首購族喜愛。

信義房屋表示，內政部統計2017年桃園市人口成長快速，近3年遷入近9.5萬人，為「6都」之冠，也是6都中人口年齡最年輕的城市，龐大的就業機會吸引許多大台北地區的年輕人口移居，自2015年升格以來，僅台北市、新北新「雙北市」遷入人口就成長近一成。

信義房屋發現，「高性價比 (CP)值」、「生活機能佳」、「綠地環境多」是雙北市年輕首購族移居桃園的3大原因，其中更喜好「大業大有特區」、「中壢龍岡地區」及「八德廣豐商圈」購屋，不到千萬元就能買到成熟商圈、綠地景觀兼具的好宅。

近幾年桃園市變化快速，能見度也愈來愈高，信義房屋大業民光店專案經理徐子雙指出，對外交通便利是桃市最大的優勢，受惠機場捷運、鐵路、高速公路等多項公共建設可同時擁有大台北首都及桃竹苗「雙生活圈」，生活機能強勁、公園綠地規劃完善且房價僅約台北市的三分之一，CP值高更強力磁吸週邊縣市首購族移居，以雙北市消費者詢問度最高。

徐子雙說，大業大有商圈是南北向的大有路、大業路和東西向的寶山街共同組成，鄰近中正藝文特區且商圈發展成熟，新光三越百貨也落腳在此，學區完整如鄰近大有國中小學、大業國小、會稽國中、桃園高中，假日周邊也有南崁溪步道、三民運動公園、虎頭山公園休閒，房價卻相對親民，吸引許多雙北市首購小家庭尋屋，偏好區內3房帶車位、屋齡10年內、總價約900萬元的產品。

中壢龍岡地區則以濃厚文創氣息受到雙北市首購族青睞，且房價相較車程不過10分鐘的中壢區區親民，信義房屋中壢龍岡店專案經理戴振宇表示，龍岡地區以忠貞市場為核心，附近過去多為眷村或泰、緬族群的定居地，近年來文創產業興起，有許多年輕人遷入推廣雲傣文化，人文氣息濃厚，再加上龍岡路、中山東路逐步拓寬為30公尺寬道路，大幅提升交通便利性，週邊還有龍岡萬坪公園、南亞公園、雲南文化公園環繞，去年開幕的龍岡圖書館綠建築更被譽為全台最美圖書館，900萬元就可以買到屋齡5年內、3房帶車位的產品。

八德區吸引首購族的則是廣豐商圈，信義房屋縣府店專案經理陳冠甫指出，廣豐特區聯外交通便捷，可連接國道2號大湳交流道，往南可接66號快速道路及國道3號，雙北市的首購族群因為看好交通優勢與住宅環境的高CP值，紛紛跨進此區尋屋，桃市府更積極爭取北二高八德第二交流道，未來將有更多通勤路線可選擇，車多的狀況也可望被改善。

陳冠甫認為，除了交通便利，去年廣豐新天地開幕後，讓商圈機能更加豐富完整，生活圈內消費應有盡有，已是消費者購屋核心，首購族考量總價後，多會選公園第二排，屋齡10年左右、總價千萬內的3房帶車位產品。

(工商)