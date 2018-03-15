陸新型FB-10飛彈首曝光 價低可能大量裝備

2018年03月15日 16:53 中時電子報 楊幼蘭

解放軍新一代野戰防空系統以紅旗-17，以及兩種35毫米自行高炮為主，缺乏一種紅外導引，性能較高，價格較低廉，而且機動性好的短程防空飛彈系統。

不過，據《觀察者網》網15日報導，央視《軍事報導》3月14日在節目中，展示了正在陸軍試驗場進行定型試驗的部分新型裝備，首次出現了一種新型防空飛彈。

分析認為，這是一種新型陸軍短程防空飛彈。從先前航太科技集團在海內外展示中發佈的資料來看，這是上海航太研製的新型紅外成像導引短程飛彈，外形特徵類似出口型FB-10與FB-6飛彈系統。然而，FN-6和FN-16都是肩扛式防空飛彈，射程相對短，對於掩護機械化部隊而言，局限性較大。

《觀察者網》的軍事評論指出，從新型飛彈的畫面來看，這可能是將FB-10飛彈系統的新型紅外成像導引滾體短程防空飛彈，以及FB-6A防空系統的發射車相結合，而研製成的新型機動式短程防空飛彈系統。

至於它的定位，可能是供解放軍陸軍機械化部隊使用的伴隨式野戰防空系統。與現役的肩扛式紅外導引防空飛彈相比，新型FB-10系統的特點是射程遠、抗干擾性強、威力大，資訊化水準高，而且成本較低。

FB-10系統使用的是採用紅外成像技術的滾體式新型飛彈，技術水準相當於紅旗-10，或是美國的「拉姆」飛彈，不過整體來說，還是要比中國海軍的紅旗-10飛彈便宜。分析認為，解放軍現役主力短程防空飛彈紅旗-7系統，採用無線電指令導引，與FB-10相比，全系統成本可能更高。FB-10飛彈可能成為解放軍陸軍新一代野戰防空系統的重要組成部分。

(中時電子報)