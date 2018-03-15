清水區秀水、武鹿聯合里民活動中心 年底將竣工

2018年03月15日 17:44 中時 陳淑娥

清水區秀水、武鹿聯合里活動中心動土。（陳淑娥攝）

台中市清水區秀水、武鹿2里人口約萬人，卻苦無安全合法的活動中心，副議長張清照爭取近2000萬元經費，聯合里活動中心15日舉行動土典禮，預計年底竣工。市長林佳龍表示，未來將結合關懷據點、樂齡教學、老人共餐等政策，創造「家」的感覺。

聯合里民活動中心動土典禮，在社區長輩的表演下揭開序幕，包括市長林佳龍、副議長張清照、市議員楊典忠、王立任、顏莉敏及清水區長張明昌等都共襄盛舉，共同祈福工程順利。

林佳龍指出，全市625個里，目前僅133個里民活動中心，要蓋一座里民活動中心很不容易，經過追加預算，編列了兩年，終於讓聯合里活動中心如期動工，特別感謝副議長的爭取推動。

張清照表示，秀水、武鹿聯合里活動中心，是清水發展的重大建設之一，預計興建地上2層樓，總樓地板面積750平方公尺，還有大片的綠地空間，作為運動休閒、聚會交流、社區聯誼或教學活動等多元使用，適合各種年齡層。

里長陳月娟說，原本秀水里活動中心蓋在水溝上，為暫時性的場地，921大地震受損曾進行修復，如今這一座合法又安全的活動中心，年底啟用後，將大幅提升里民的生活品質及便利性。

林佳龍表示，活動中心完工後，將結合關懷據點、老人共餐、樂齡教學等政策，藉由提供卡拉OK、運動建設以凝聚地方向心力，讓長輩走出戶外快樂活動，創造「家」的感覺。

(中時)