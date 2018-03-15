彰化社頭鄉3長照據點啟動

彰化縣長魏明谷等各界主持社頭鄉長照據點啟動儀式。（鐘武達攝）

友善列印
中時
社頭鄉15日長照據點啟動儀式，各界出席見證老人福利建設的邁進。（鐘武達攝）
社頭鄉長照據點啟動，逾百名長者也都出席關心未來自己的權益。（鐘武達攝）

彰化縣政府向中央爭取前瞻基礎建設─整建長照衛福據點計畫補助，其中社頭鄉北社頭活動中心新建日照中心、美雅社區活動中心改建C級長照站、社頭鄉衛生所新建長照B級據點15日由縣長魏明谷、鄉長劉錦昌等各界主持啟動儀式，象徵社頭鄉的老人福利建設向前再邁進。

魏明谷表示，彰化縣65歲以上人口約有20萬人，90歲以上有5000多人，更有超過100名百歲人瑞，為因應老人化社會的挑戰，老人長照、失能、失智、安養、就養等，都將是縣府施政的重點。

行政院前瞻基礎建設，彰化縣爭取核定整建長照衛福據點計畫有21處，其中社頭鄉3處，預許興建完成後，可以提供老人家更完整更多元的服務。

鄉長劉錦昌表示，北社頭長照活動中心，1樓為集會場、2樓是托育、3樓是日托中心，多功能的長照據點將為提供鄉親更周延的服務。

另外，美雅社區活動中心改建的C級長照站，是針對健康與亞健康老人結合在地資源，提供健康促進、電話問安、關懷訪視、共餐或送餐等服務，鼓勵社區投入照護體系。衛生所新建長照B級據點，則將成為複合型日間服務中心，針對辦公室空間進行小規模多機能等多元服務。

(中時)

清水區秀水、武鹿聯合里民活動中… DIY烘豆好夯 年輕人兼職為自己…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。