彰化社頭鄉3長照據點啟動

2018年03月15日 17:35 中時 鐘武達

社頭鄉15日長照據點啟動儀式，各界出席見證老人福利建設的邁進。（鐘武達攝）

社頭鄉長照據點啟動，逾百名長者也都出席關心未來自己的權益。（鐘武達攝）

彰化縣政府向中央爭取前瞻基礎建設─整建長照衛福據點計畫補助，其中社頭鄉北社頭活動中心新建日照中心、美雅社區活動中心改建C級長照站、社頭鄉衛生所新建長照B級據點15日由縣長魏明谷、鄉長劉錦昌等各界主持啟動儀式，象徵社頭鄉的老人福利建設向前再邁進。

魏明谷表示，彰化縣65歲以上人口約有20萬人，90歲以上有5000多人，更有超過100名百歲人瑞，為因應老人化社會的挑戰，老人長照、失能、失智、安養、就養等，都將是縣府施政的重點。

行政院前瞻基礎建設，彰化縣爭取核定整建長照衛福據點計畫有21處，其中社頭鄉3處，預許興建完成後，可以提供老人家更完整更多元的服務。

鄉長劉錦昌表示，北社頭長照活動中心，1樓為集會場、2樓是托育、3樓是日托中心，多功能的長照據點將為提供鄉親更周延的服務。

另外，美雅社區活動中心改建的C級長照站，是針對健康與亞健康老人結合在地資源，提供健康促進、電話問安、關懷訪視、共餐或送餐等服務，鼓勵社區投入照護體系。衛生所新建長照B級據點，則將成為複合型日間服務中心，針對辦公室空間進行小規模多機能等多元服務。

(中時)