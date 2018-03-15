恐怖！地下錢莊年利率1200％ 還痛毆、電擊被害人

2018年03月15日 16:48 中時 謝瓊雲

吸血入骨！以32歲林男經營地下錢莊，有茶行老闆借15萬還了27萬，利息高達60分，還被強行扣走15斤茶葉抵債；一名被害人被強押至彰化市交流道下涵洞內痛毆，更慘遭電擊，才驚動檢警偵辦、破獲此犯罪集團。彰化地院近日將林姓主嫌與其他4名成員依傷害、恐嚇和重利等罪名，判處1年至2年9個月不等有期徒刑。

2014年12月14日林男指為了替乾妹妹教訓欠錢不還的陳男，先找人將陳男約出來，再與30歲謝男等人將他強拉下車，載到交流道下涵洞內狠狠痛毆，甚至拿出電擊棒電擊，導致陳男頭破血流滿身是傷。

檢警調查發現，自稱「小劉」、「小陳」的林男平日替人維修玻璃，私下卻以放高利貸維生，夥同綽號「小李」的34歲邱男、「小郭」30歲陳男和「小吳」31歲楊男，專門鎖定急用前的店家借款，再牟取暴利，有些人年利率竟高達1520%！簡直與吸血鬼無異。

根據判決書，被害人多達13人，遍佈台中、彰化、苗栗和雲林等地，利息每3天至10天計算一次，有人不堪追討，只好再借款還利息，還了將近一百萬，本金還有60幾萬元，債臺高築永遠還不完。

一名經營茶行的朱姓被害人，前年底借了15萬元，只不過晚一天還利息，就被恐嚇、被逼簽下讓渡書與切結書，以汽車作擔保，更被強行拿走每包2000元的60包紅茶茶葉作抵押，事後即使已還清15萬本金和12萬利息，仍拿不回抵押品。

(中時)