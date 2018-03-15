DIY烘豆好夯 年輕人兼職為自己加薪

在國立暨南大學、弘光科大、社區大學擔任咖啡技術講師的張日新指出，隨著咖啡人口成長，「自己的豆子自己烘」就成了時下年輕人兼職或創業的最新趨勢。（馮惠宜攝）

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「D3吧台工作坊」提供想要學習烘豆或是考取咖啡師證照的民眾完整教育訓練，從選豆、烘豆、沖煮、品嚐到開店，依各人需求量身訂製。（馮惠宜攝）

台灣飲用咖啡的人口快速成長，近年也有愈來愈人開始自己烘豆，或透過網路銷售或和親朋好友分享，目前在國立暨南大學、弘光科大、社區大學擔任咖啡技術講師的張日新指出，「自己的豆子自己烘」就成了時下年輕人兼職或創業的最新趨勢，一個月可為自己加薪10K到30K不等。

張日新說，一杯好咖啡，生豆的影響因素佔40％、烘豆佔30％、沖煮技術佔20％、個人因素只佔10％，所以一杯咖啡好不好喝，生豆及烘焙的影響最大！早期台灣年輕人都是透過器材商或咖啡豆批發商學習沖煮咖啡技巧，對咖啡豆的認識不多，更遑論要自己烘生豆，所以每個人買到的都是相同的熟豆，沖煮出來的咖啡風味大同小異，缺少個人特色。

近年來隨著精品咖啡與掛耳咖啡的崛起，愈來愈多消費者懂得品味不同產區與莊園咖啡豆，因此帶動「自己的豆子自己烘」的流行風潮，尤其是生豆的價格只有熟豆的一半，這是很多人學習烘豆的原因，喝不完的豆子還可以賣給同事、親朋好友或上網銷售，順便兼職賺外快！」

張日新十年前張老師在青島路開了一間「D3吧台工作坊」，近年遂轉型成咖啡人才培育中心，從選豆、烘豆、沖煮、品嚐到開店，張日新提供了完整的教育訓練。他也發現這兩年有很多學生都是來學習烘豆，學成後透過網路接單再計畫性烘豆出貨，兼職收入20K到30K不是問題。

(中時)

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