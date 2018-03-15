金門縣府原址重建地上14層大樓 將成全島最高新地標

2018年03月15日 17:04 中時 李金生

縣府目前的辦公廳舍是在1968年軍管時期，由金防部工兵協建，採堡壘式外觀的老舊建物。（李金生攝）

陳福海縣長（左）與工務處長張忠民（右）向鄉親說明新大樓的規畫構想，期待成為引領金門經濟發展的新地標。（李金生攝）

走過半世紀的金門縣政府辦公廳舍，已不符現代化作業需求，縣府規畫斥資新台幣25億元，原址重建地上14層、地下3層，兼具現代建築設計風格與閩南傳統文化底蘊，且符合綠建築與智慧建築標章的新聯合辦公大樓。

縣府目前的辦公廳舍是在1968年軍管時期，由金防部工兵協建，採堡壘式外觀的老舊建物，沿用至今因陋就簡，且場地狹隘壅塞，已不符現代化辦公和為民服務的需求。

縣府早在陳水在縣長主政期間，即有拆除重建之議，但直到陳福海縣長上任，2015年7月成立推動小組和辦理選址，並在次年委託廠商進行專案管理技術服務，才開始進入實質規畫階段。

預計今年5月公開徵圖，進入細部設計的新行政大樓，基地面積達1萬2330平方公尺，樓高為地上14層、地下3層，總樓地板面積逾5萬1975平方公尺（含地下停車場面積）。汽車停車位400多席、機車停車位300多席。

新大樓未來將將容納縣府民政處、財政處、建設處、教育處、社會處、工務處、觀光處、行政處、主計處、人事處、政風處、金門縣地政局、稅務局、衛生局、金門縣採購招標所、金門縣選舉委員會等17局處室及單位，預期可有效提升行政效率，並打造金門城市門戶新意象。

針對被賦予引領金門經濟發展、開創百年大計重任的新行政大樓，陳福海縣長表示，就配合「金廈生活圈」的形成、「小三通」的活絡與「金門大橋」的興建來看，縣政府原址重建有助於發揮區域中心位置的優勢功能。

縣府也提出比較性說明，強調現址重建的優點包括促進金門地區經濟活絡，共創地方經濟再發展、位於重要交通節點，鄰近金城車站、金烈大橋及水頭碼頭，交通便利、區域商業發展成熟且生活機能健全，可有效串連周邊商圈持續精進發展。若縣府遷址新建則可能面臨舊市鎮加速萎縮，遷址新市鎮尚未發展的風險，因此在參考台灣各縣市做法，釐出最適規模及公眾能接受之地點，最終以民意為依歸，擇定原址重建的方案。。

縣府並表示，內政部審查原則同意補助經費比例為48％，最高以台幣10億元為上限。在設計建築師徵選作業上，將採用國內競圖模式，透過說明會及宣傳，以公開、透明程序遴選優秀建築團隊。

(中時)