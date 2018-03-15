全台20家樂園 在麗寶進行聯合防災演練

2018年03月15日 17:37 中時 陳淑娥

觀光局旅遊安全週，全台20家樂園聯合防災演練超逼真。（陳淑娥翻攝）

3月19日至24日為旅遊安全週，交通部觀光局14日聯合20家業者，在台中麗寶樂園舉辦「大量傷患聯合防災訓練課程與實際演練」，第五救災救護大隊后里分隊也共同參與，演練逼真到位，彰顯樂園業者用心訓練災害應變能力，以提供遊客安心遊樂的場域。

兩天一夜的「大量傷患聯合防災訓練課程與實際演練」，課程內容包含緊急救護、機械遊樂設施安全管理、與緊急狀況疏散引導、防恐維安、災害通報等，全面進行樂園多項安全訓練與交流，透過業界力量提升全台樂園安全能量。

麗寶樂園實地在餐廳內進行地震災害演練，只見遊客突然拿起包包保護頭部，用有人用手抱頭緊急逃出，園區立刻啟動緊急救護機制，現場模擬受困遊客哀嚎聲不斷，工作人員將傷患用擔架抬出或用輪椅護送，也通報出動救護車進行搶救，還有地震引發火勢必須快速滅火，演練十分逼真。

台灣觀光遊樂區協會表示，台灣的樂園業者相當重視園區安全，每年都會自主防災演練至少5次以上，每日要求人員進行CPR、AED等操作訓練，善盡預防管理之責。但經過統計，樂園裡有高達5成受傷意外事件，是由於遊客未遵守或輕忽安全警示標語導致發生，例如攀爬、奔跑跌倒或家長未留意幼童動態。

為因應台中花博年，麗寶樂園計畫捐贈特殊救災器材「高壓方型平面氣墊」給台中市消防局，雙方已著手規劃5月後，再次舉行更大規模聯合防災演練。

(中時)