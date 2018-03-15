伊林「璀璨之星」上海選拔 尋找築夢女孩

2018年03月15日 16:53 旺報 吳泓勳

伊林「璀璨之星」首度在大陸進行選拔，並由旗下8位超模團體表演拉開序幕。圖：吳泓勳攝

伊林「璀璨之星」首度在大陸進行選拔，邀請熱愛表演歌唱的女孩報名築夢。圖：吳泓勳攝

旺旺集團旗下所屬的伊林娛樂15日在上海舉辦第7屆「璀璨之星」記者會，宣告今年全國選拔大會拉開序幕，並希望挖掘15到28歲喜愛唱歌、戲劇表演，勇於追夢的女孩報名參加。為鼓勵更多女孩追夢，記者會現場更邀請到知名歌手丁噹、國際超模林嘉綺、有電眼女神之稱的伊林娛樂藝人賴琳恩，性感甜心成語蕎，以及「璀璨之星」優勝者廖彥龍一同站台。

伊林娛樂董事總經理陳婉若表示，這次是首度在大陸進行璀璨之星選拔，希望在兩岸一家親之下做到更多交流，並希望有意願從事演藝事業的女孩，無論是歌手、演員或模特兒都能夠一起來參加，也歡迎大家推薦周邊漂亮可愛有才華的女孩。

根據伊林娛樂公布的2018年「璀璨之星」的參賽辦法，只要是來自大陸、港澳地區與海外華人在校學生的女性、年齡介於15到28歲，身心健康無不良嗜好，熱愛唱歌、戲劇、表演，且無任何形式經紀合約的女孩都歡迎報名築夢。

而報名時間將從2018年3月15日開跑，一直到5月6日晚間24時結束，初選將先由參賽者拍攝30秒自我介紹的創影片，傳至個人微博之後透過網路進行初選選拔，最終選出的冠軍除獎金之外，也將獲得上海台灣來回機票一張前往台灣參加總決賽、參與1個月的專業配訓課程，並有機會獲得一紙經紀合約。

(旺報)