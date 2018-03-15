大秀學童徒步7公里 鰲峰山公園植樹淨山

2018年03月15日 17:39 中時 陳淑娥

大秀國小學生徒步至鰲峰山植樹淨山，雖然氣喘吁吁但卻直呼很有意義。（陳淑娥攝）

大秀國小學生徒步至鰲峰山植樹淨山，雖然氣喘吁吁但卻直呼很有意義。（陳淑娥攝）

台中清水區大秀國小200名學生15日頂著大熱天，自學校徒步至3公里外的鰲峰山公園，鏟土親自種下1000棵樹苗，並沿途撿垃圾淨山，孩子們個個滿頭大汗，來回走了7公里路卻不喊苦，只期待小樹苗能順利茁壯長成大樹。

校長王秋發表示，繼去年烏魚子送暖到非洲活動後，規劃在植樹節這週舉行「樹以萬計~打擊PM2.5環保特攻隊」服務行動，而為了響應低碳城市目標，孩子們決定不搭乘交通工具，以健行方式前往鰲峰山公園植樹及淨山，進行來回7公里路的挑戰。

200名高年級學生、數十名志工及老師，15日一早浩浩蕩蕩從校園啟程，走了1個多小時，來到了鰲峰山好漢坡步道，個個氣喘吁吁但仍充滿活力，他們拿起小鏟子挖土，頂著大太陽親手植下1000棵七里香、桂花等樹苗，隨後進行淨山等相關活動。

「累不累？苦不苦？」來回走了7公里路，有人喊腳痠、有人頻揉腿，但學生們卻不約而同表示，當種下樹苗的那一刻，所有的汗水都化為了水分，滴入土壤中伴隨著樹苗茁壯，直呼「再辛苦都值得！」許多孩子及家長也共同認養小樹，希望數年後長成大樹，改善地球暖化、空氣品質惡化的問題。

(中時)