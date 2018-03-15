投下關鍵贊成票 詹順貴：內心並不支持興建

友善列印
中時

環保署副署長詹順貴投下關鍵1票，讓深澳燃煤電廠擴建環差案過關，引發輿論撻伐。詹順貴回應，個人理念不可凌駕於法律，因此，他是依照現行法律規定要件而做出適當的抉擇，但撇開環評框架，他的確不支持再興建燃煤電廠，但這就是現行《環評法》的制度缺失，必須透過修法來處理。

環保署環評大會昨（14）日審查新北瑞芳深澳燃煤電廠擴建案，經近4小時激烈討論，昔日力挺禁用生煤的環保署副署長詹順貴投下關鍵贊同票，1票之差讓該案順利通過，讓外界痛批環保鬥士成燃煤推手，詹順貴背棄理念，應該下台負責。

詹順貴回應，該案並非全新的開發案，而是「環境影響差異分析報告」，是基於原有12年前環評通過後，現在提出變更規劃，必須進行新舊規劃對環境的影響，分析比較其差異。且沒有認定不應開發的這個選項，只有修正後通過、重做環評2種選擇。

而該案機組超臨界到超超臨界，兩部機組從160萬千瓦降到120萬千瓦，詹順貴認為的確降低汙染許多，不符合《環評法施行細則》第38條規定重做環評的條件，因此，「縱使理念上不認同燃煤電廠的新建，掌握公權力，就不能凌駕法律，在現有法律侷限下，也只能忍痛符合法律要件的修正通過此一選項」。

「先法律再理念，這是遲早要面對的」詹順貴強調，老舊環評案沒退場機制的問題，要透過修法來解決，但在修法完成前，他只能依照現行規範做出決定；而該案通過以後是否真的要開發，上位者可以自己決定，重新檢討其必要性。

倘若撇開環評環差的框架，詹順貴坦言，他其實不支持現在還要興建電廠，原因很簡單，因為這不是一個乾淨的能源；至於是否要背負政治責任下台？他灑脫回應，「沒有下台不下台的問題，要走隨時都可以走」，但就這件事而言，自己並無背棄理念，也沒有做出錯誤判斷，不該為了這件事情而離開。

(中時)

大秀學童徒步7公里 鰲峰山公園植… 藍晒圖園區前執行長吳明榮 將接…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。