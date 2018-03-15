藍晒圖園區前執行長吳明榮 將接屏縣府文化處長

2018年03月15日 17:40 中時 林和生

屏東縣政府文化處長吳錦發因生涯規畫請辭，縣府宣布遺缺將由台南藍晒圖文創園區前執行長吳明榮接下，16日正式走馬上任；吳明榮強調，屏東有著豐富歷史場域及多元族群，可望藉由地方特色打造出更多城市名片，讓其他各國看見，其實越在地、越國際。

吳明榮47歲、台南人，中興大學地政系畢業，曾擔任奇美集團樹谷園區行銷創意總監、樹谷生活科學館副館長；2014年接下台南藍晒圖文創園區執行長一職，從品牌建立、經營到文創園區的行銷及營運，業界經驗豐富。

2017年9月起擔任屏東縣文化觀光總顧問，吳明榮協助擘劃屏東縣文化、觀光政策發展，因此對於屏東特色並不陌生。不少人期盼他能在國境之南打造一處「屏東藍晒圖」，吳則搖頭說，把松菸、華山放在台南不一定成功，把藍晒圖拿到屏東也可能不合適。

屏東縣有屬於自己的特色，包括屏東市豐富的眷村歷史建築，及各鄉鎮被保留完整的古蹟，加上閩南、客家、原民、眷村等多元族群文化，或許可以從年輕人成長角度重新創造一個更有潛力的場域，讓更多人願意來到這個地方，一起打造持續發展的舞台。

目前當務之急是盤點現有資源，希望塑造幾處能夠代表屏東的城市名片，吳明榮希望不久的將來，能讓其他縣市、甚至其他國家更看見屏東之美。

(中時)