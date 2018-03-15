足協卡邱義仁條款 4年前改選沒這條

2018年03月15日 17:28 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中華足協以「非會員不得參選」為由，不讓台日關係協會會長邱義仁參選理事長，也令許多人不解為何足協章程對於參選資格，會有條文上的衝突。其實回溯在2013年5月公布、用於上屆改選的原版章程，會發現目前章程第8條第3項的「卡邱條款」，當時根本不存在。

足協阻擋邱義仁與相關人士參選理事，主要是依章程第8條第3項，「會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員（會員代表）為一權。」邱派則引用第32條第2項，「參與理事會選舉之候選人必須至少一名會員代表提名。」主張只要有會員代表提名即可，雙方僵持不下。

足協章程在2013年5月通過的版本，第8條並無第3項，也沒有限會員代表參選的相關條文。（網路翻攝）

足協章程第12條「會員之權利」有提到，會員權利包括「推薦候選人擔任中華民國足球協會之各選任職務」。（網路翻攝）

足協現行章程，主要是國際足總（FIFA）於5年前來台，協助中華足協重新制定。回溯當時公布施行的章程，第8條根本沒有第3款，整份章程也沒有目前的「卡邱條款」，倒是第12條「會員之權利」有提到，會員權利包括「推薦候選人擔任中華民國足球協會之各選任職務」。

也就是說，現任理事長林湧成4年前為宜蘭縣足委會主委，副理事長龔元高則非會員代表，兩人的參選和當選資格都沒問題，因為本來就只要會員代表推薦即可。

足協在2014年5月2日召開會員大會，通過加入內政部建議之相關條文。（足協會員提供）

足協於2014年5月修訂部分章程條文，第8條從「官方語言」改為「組織語言」，也加入目前引發爭議的第3項。（足協會員提供）

那「卡邱條款」怎麼來的？原來是人民團體的主管機關內政部，於2013年12月18日去函足協，建議加入其轄下所有人民團體章程都有的條文：「會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員（會員代表）為一權。」足協也在隔年5月2日召開會員大會，併同五都變六都所牽動的地方足委會代表席次，一起修訂通過。

既是各人民團體章程都被要求列入的通則，就未考慮到是否與各別章程有所衝突。也因為不是FIFA最初協助足協修訂章程的原意，相關條文被硬塞在第8條「組織語言」，顯得不倫不類，未料這次卻被當成「尚方寶劍」，成為爭議核心。

至於非會員能否參選足協理事長，回顧這段修訂過程，既然是內政部要求加入的條文，解釋權當然應該在內政部。而內政部人團司科長蘇佳善認為相關條文為「宣示性作用」，不應擴大解釋至與其他條文牴觸，已有了答案。只是足協不願接受內政部的見解，就看FIFA和亞足聯介入後如何處置了。

(中時電子報)