美人魚也愛血拚 現身豐原太平洋購物節敗家

2018年03月15日 17:41 中時 王文吉

文青插畫家授權手繪「美人魚」給豐原太平洋百貨，推出手提後背包及陶瓷隨手杯滿額贈品。（王文吉攝）

「美人魚的藏寶箱」購物節期間，化妝品區全波段滿千送百，為母親節檔期暖身。（資料照片）

豐原太平洋百貨1樓廣場美人魚鐘，每到整點現身報時，是許多大小朋友的開心回憶。（王文吉攝）

為母親節檔期暖身，豐原太平洋百貨4月4日起推出「美人魚的藏寶箱」購物節，除化妝品區滿千送百、聯名卡友超強回饋外，滿額贈品獨家取得文青插畫家授權，推出「美人魚」陶瓷隨手杯及手提後背包，還有人魚定時駐點，現場代言美妝商品，並開放民眾互動拍照。

人魚為了購物，跟海巫婆交換條件，變成人形，4月4日起連續5天下午3點，優雅現身豐原太平洋百貨大肆採購。企劃課長林幽蘭表示，該館報時音樂鐘，每到整點就有長髮美人魚彈奏豎琴與大小朋友互動，此次推出美人魚限定版商品，要讓每位顧客都成為百變時尚女神。

為方便美人魚打點行頭，豐原太平洋百貨好康盡出，化妝品全檔消費滿5000送500、刷國泰世華卡單筆滿8800送200，首5日化妝品區單筆消費滿15000元加贈300元，持吉利卡單筆消費滿50000元再加送500，超強回饋高達15％。

林幽蘭表示，「美人魚的藏寶箱」購物節為回饋消費者，首5日持國泰世華聯名卡單筆刷卡滿500元，贈送「美人魚」雙層陶瓷隨手杯」，4月12至15日持吉利卡單筆消費滿300元，加60元可換購「美人魚」魚口袋手提後背包」。

(中時)