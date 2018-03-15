每部作品都演男主角！「幸運兒」張軒睿自曝曾搞砸試鏡

2018年03月15日 17:08 中時 林淑娟

許光漢、張軒睿、章廣辰前進世新大學。（八大）

張軒睿、許光漢、章廣辰15日為宣傳台視、八大電視《我的男孩》前進世新大學，與同學分享演藝之路的甘苦。由於三人離開學生時期都還不久，回想唸書情景，張軒睿笑說：「記得非常怕統計學老師，擔心被當掉，上課不敢講話，但假裝很認真…」他還形容自己是「一個非常無趣的學生」。

三個大男生劇中飾演五專時期的同學死黨，因年紀相仿，拍戲期間就是無話不談的好兄弟。這期間他們各自忙碌，在最後一個宣傳通告再度聚首，並且一起重返校園，讓他們覺得別有意義。

張軒睿想起自己唸書時，每天就是和同學打屁聊天、參加系籃，下課去健身房，然後回家。但至今仍對上統計學的懼怕印象深刻，為了拿到學分，他還去國家圖書館找資料，寫了一整個下午的統計數字回去整理，就怕被當。

進演藝圈資歷不深，張軒睿卻幸運在幾部作品都擔綱男一，但回想最初在接戲前，經紀公司特別安排讓他嘗試去試鏡，「當時我態度很消極，不懂事，沒花時間去準備，試鏡時瘋狂大忘詞」，即使對方一直給機會，但就是被自己搞砸了，「當下看到經紀人難過的樣子，狠狠地學到教訓，從此改進」。

先前以「植劇場」入圍金鐘的許光漢，則分享在拍攝《姜老師，妳談過戀愛嗎？》時，有場戲是和藍正龍爭執、扭打，結果兩個人的力道沒有掌握好，「我就往玻璃門的方向倒過去，玻璃門整個撞碎」，工作人員趕緊把他們拉離現場，但回想起來他卻覺得蠻可惜的，因當下氛圍很好，如果能延續下去其實是一場很不錯的戲。對於想進藝圈的同學們，許光漢表示，先天條件很重要，但是後天的努力也不能少，有興趣其實是可以挑戰看看，因為如果讓他再選擇的話，他還是會選擇走演藝這條路。

從世新畢業的章廣辰，與現場超過百位的學弟學妹們碰面，聊起以前在廣電系導演組時，曾連續７天沒睡覺闔眼，「因為學生沒有什麼預算，就想壓縮時間內完成」。但現在工作當然不可能會發生。

(中時)