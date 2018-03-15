台中都更整建維護補助即 日受理申請

台中市區老舊建築透過房屋外觀微整形就可創造經濟價值、美化市容！都發局補助都市更新案規畫設計及施工。（陳世宗翻攝）

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台中市區老舊建築透過房屋外觀微整形就可創造經濟價值、美化市容！都發局107年度編列1000萬預算，補助都市更新案規畫設計及施工；補助對象為位於都市計畫範圍內屋齡20年以上合法建築物，每案補助項目最高可達總金額25％，若為公告整建或維護更新地區可高達70％。

都發局長王俊傑說，該局補助對象為台中市都市計畫範圍內屋齡20年以上的合法建築物，型態限為「連棟透天或獨棟透天式建築物接續達5棟以上」、「3層樓以上雙併式建築物2棟以上」或「6層樓以上整幢建築物」，如位於已畫定的優先整建或維護更新地區者，可不受前述限制。

都發局指出，補助項目包含社區道路綠美化工程、騎樓整平或門廊修繕工程、無遮簷人行道植栽綠美化、舖面工程、街道家具設施、立面修繕工程、外觀綠美化工程、維護公共安全必要的公用設備修繕及更新、增設或改善無障礙設施、增設昇降機設備、提高建物耐震能力等。

補助對象為公寓大廈管理委會、都市更新團體或機構。每案補助項目最高可達總金額25％，若具有歷史保存價值或經公告為整建維護地區，補助上限將可再提高至50％、甚至70％。

都發局強調，只要檢具申請函文及都市更新事業計畫，即可向都發局提出申請，並經「整建維護補助初審小組暨老舊街區活化委員會」初審通過後，再送「都市更新及爭議處理審議會」審議通過，即核予補助。第1次截止收件日為4月11日下午5時，郵寄送件者以郵戳為憑。

(中時)

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